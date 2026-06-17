Guerra en Medio Oriente: los cinco temas esenciales que siguen pendientes tras el acuerdo entre Irán y Estados Unidos

Este viernes se firmaría el documento oficial en el centro de esquí Bürgenstock, en Suiza, lugar elegido por ser de difícil acceso y fácil de proteger.

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Si bien tanto desde Estados Unidos como desde Irán se confirmó que ambos países llegaron a un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente, ambas partes admitieron que aún existen puntos pendientes que se irán abordando en los próximos meses.

De acuerdo con lo anunciado hace un par de días por el presidente estadounidense, Donald Trump, este viernes se firmaría el documento oficial en Suiza, pero no en Ginebra, como se había indicado inicialmente, sino en el centro de esquí Bürgenstock, en el centro del país.

Según lo precisado por el Ministerio de Exteriores helvético, el lugar, que fue propuesto por los mediadores pakistaníes y qataríes, así como por Estados Unidos e Irán, se eligió por ser de difícil acceso y fácil de proteger.

Los puntos pendientes del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Ataques de Israel en Líbano

Uno de los aspectos que contempla el texto y que presenta mayores dudas tiene que ver con la exigencia de la República Islámica de que Israel cese de inmediato los ataques en Líbano.

Lo anterior, dado que en la últimas jornadas el gobierno de Benjamin Netanyahu ha continuado con los bombardeos y, este miércoles, nuevos ataques en el sur del Líbano dejaron al menos siete víctimas fatales.

Según el mando militar iraní, las acciones israelíes contradicen los compromisos de desescalada impulsados por Estados Unidos e Irán, y amenazó con desencadenar una “respuesta militar contundente”.

Al respecto, el presidente Trump llamó al primer ministro israelí a ser “más responsable” en sus acciones respecto al Líbano.

Impuesto al paso por el estrecho de Ormuz

Si bien existe un acuerdo inicial para el desbloqueo del estrecho de Ormuz al paso de todo tipo de buques y la suspensión del cerco impuesto por Estados Unidos, hay un punto esencial sobre el cual ambas partes tendrán que negociar con posterioridad.

Se trata de el impuesto que Irán busca imponer a caba buque en materia servicios de seguridad y medioambiente, un monto que Teherán todavía no especifica.

Por su parte, Donald Trump aseguró que el acuerdo garantiza un Ormuz “libre de peajes de forma permanente“.

Fondos congelados e indemnizaciones

Aunque el acuerdo entre Estados Unidos e Irán contempla desbloquear los fondos de Irán congelados en los bancos extranjeros, los plazos y los montos expuestos entre ambas partes difieren por completo.

Así, Teherán aseguró que recibirá 12.000 millones de dólares de su propiedad antes del inicio de las conversaciones que seguirán a la firma del acuerdo este viernes.

No obstante, desde Washington se aseguró que todo esto no es cierto y que Irán irá recibiendo parte de los fondos bloqueados conforme vaya cumpliendo con sus compromisos adquiridos en el acuerdo.

Programa nuclear

Mientras Donald Trump aseguró que el país persa suspenderá el enriquecimiento de uranio por entre 15 y 20 años y que “nunca” lo enriquecerá como para que se use con fines nucleares, Teherán admitió que en el memorando de entendimiento se comprometió a “no fabricar armas nucleares”.

No obstante, el régimen de los ayatolás dijo que otros temas respecto de su programa nuclear solamente se tratarán en los meses siguientes a la firma del acuerdo.

Entre ellos, cobran especial relevancia qué ocurrirá con las reservas de 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido que Irán posee actualmente. Según Washington, República Islámica las diluirá, pero Irán no lo ha confirmado.

Apoyo de Irán a Hezbollah

Tanto Estados Unidos como Israel han presionado a Irán para que cese el apoyo al grupo islámico Hezbollah en Líbano, pero el desarme de la agrupación fundamentalista no forma parte del acuerdo entre Washington y Teherán.

De hecho, para el grupo islamita, el memorando de entendimiento representa en realidad una victoria para su posición y una derrota para Israel.

En esa línea, la milicia ve el acuerdo como una etapa previa a la “liberación total” del territorio actualmente controlado por el Ejército israelí, algo que Tel Aviv descarta por completo.