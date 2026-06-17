Balotaje en Colombia: los cambios en las campañas de Cepeda y De la Espriella para conquistar al centro político

Los candidatos oficialista y de extrema derecha buscarán la presidencia de Colombia en la segunda vuelta programada para este domingo 21 de junio.

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Menos de tres puntos porcentuales separaron a los candidatos presidenciales de Colombia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en los comicios realizados el pasado 31 de mayo, por lo que ambos postulantes a la Casa de Nariño están realizando cambios en sus campañas para conquistar a quienes no votaron por ellos, con miras al balotaje de este domingo 21 de junio.

Tanto el oficialista de izquierda Cepeda, como el opositor de extrema derecha De la Espriella, apuestan a seducir al centro político colombiano, para lo cual han modificado tanto su lenguaje como sus propuestas.

Pocos días antes de la segunda vuelta, medios locales dieron a conocer un par de encuestas, en las cuales el abogado y empresario opositor mantiene una ventaja frente al actual senador oficialista.

Según la difundida por el diario El Tiempo, De la Espriella tiene un 52,6 % de intención de voto, mientras que Cepeda alcanza un 45 % de apoyo. El 2,4 % respondió que votará en blanco.

Por su parte, la revista Cambio indicó que el candidato ultraderechista tiene un 48,6% de intención de voto, mientras que el postulante de la izquierda marca un 44,7%. El voto en blanco, por su parte, está en 6,7%.

Los cambios de Cepeda y De la Espriella por el balotaje

Al abordar los cambios que ambos políticos han desplegado para conquistar a los votantes colombianos, la abogada y analista Patricia Muñoz dijo que, “como parte de su estrategia, acentuaron, primero, la búsqueda (del apoyo) de los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, especialmente los de opción de centro, para que se unieran a sus campañas“.

“Pero luego entraron a acentuar sus estrategias de campaña en aquellas regiones donde el potencial electoral es importante y la diferencia que obtuvieron en la primera vuelta, les permitía poder crecer en términos de aquellos votantes que habían quedado sin opción porque su candidato no pasó a la segunda vuelta, o los votantes indecisos”, añadió.

Explicó que por eso ambos candidatos se desplegaron tanto en las regiones del Caribe y el Pacífico, como en Bogotá, la capital del país.

Respecto de la decisión de Cepeda de eliminar de su propuesta la conformación de una asamblea nacional constituyente para modificar la Carta Magna del país, la analista dijo que ese tema “venía generando preocupación en un sector importante del electorado“.

“La iniciativa que impulsó el presidente Gustavo Petro y que había mencionado Cepeda provocaba un símbolo de inconformidad en particular con votantes de centro, e incluso con candidatos de este sector político, que se manifestaron en contra de la idea“, precisó.

Apuntó que por esa razón, este tema fue retirado del mensaje de Iván Cepeda tras la primera vuelta para tranquilizar a los nuevos seguidores en términos de que no es una prioridad.

En cuanto a la opción de Abelardo de la Espriella de alejar a Donald Trump de su discurso, Patricia Muñoz dijo que “esa cercanía con el presidente de los Estados Unidos también generó alguna división en la opinión pública“.

“Para algunos era un mensaje de que el candidato quería gobernar cerca y con el apoyo de los Estados Unidos, pero para otros representaba la posibilidad de invitar a un gobierno extranjero a participar en temas que son propios de la decisión nacional“, concluyó.