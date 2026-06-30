Los cargos que enfrentan los padres del niño que murió a los 7 años con más de 100 kilos de peso

Al momento de su muerte, el menor de edad medía 1,27 metros, no estaba escolarizado y su médico lo había visto por última vez en 2024.

LATIN OPINION.

Una condena de cadena perpetua podrían recibir los padres de un niño de 7 años, el que murió cuando pesaba más de 100 kilos, según reportaron medios estadounidenses.

De acuerdo con lo informado, el menor de edad falleció el 4 de noviembre del año pasado, luego de que paramédicos llegaron al hogar de sus progenitores en el condado de Genesee, en el estado de Michigan, tras recibir una llamada al 911 en la que se alertó que tenía dificultades para respirar.

Una vez en el lugar, detectaron que el chico, identificado como Casper O’Brien, se encontraba en estado crítico e incapaz de moverse.

La autopsia realizada por el médico forense estableció que el niño murió debido a una miocardiopatía dilatada, enfermedad cardíaca asociada a la obesidad mórbida, en la que las cavidades del corazón se agrandan y se debilitan demasiado para bombear sangre de manera eficiente, detalló la cadena CNN.

Cargos contra padres del niño que murió con más de 100 kilos

Hace una semana, los padres del niño que murió con más de 100 kilos de peso fueron acusados por la fiscalía de homicidio no premeditado y tres cargos de abuso infantil en segundo grado.

En caso de que sean declarados culpables, Damien y Jessica O’Brien podrían ser condenados hasta a cadena perpetua.

Los informes de las autoridades apuntaron que, al momento de acudir a la casa de la familia, los paramédicos encontraron a la hermana de Casper, de 5 años de edad, sucia y también presentaba obesidad mórbida.

Al momento de su muerte, el menor de edad medía 1,27 metros, no estaba escolarizado y su médico lo había visto por última vez en 2024.