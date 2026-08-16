“Gobierno machista” y “presidente sin liderazgo”: los duros cuestionamientos de Parisi a la administración de Kast

Por otro lado, Parisi rechazó la reforma por Plan Cancerbero, advirtiendo que “los votos del PDG no están”.

El líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, criticó duramente al Gobierno del presidente José Antonio Kast por las descoordinación entre sus ministros y la salida de Natalia Duco. Sumado a ello, rechazó la propuesta de reforma constitucional que está inmersa en la agenda de seguridad.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, el economista tildó la salida de Duco del Ministerio del Deporte como una “crónica de una muerte anunciada” y lamentó que “no la haya cambiado por una mujer”, aludiendo al nombramiento de Francisco Riveros como titular de la cartera.

Las críticas de Parisi al Gobierno de Kast

“Yo siento que a este Gobierno le llegan las cosas muy de sopetón. Uno siempre tiene en la banca los posibles sustitutos”, expuso. A lo que agregó: “De hecho, tiene que tener cuidado porque ya está catalogado a nivel de la cultura pública que es un Gobierno muy machista y creo que se equivocó”, porque las tres ministras que se han ido han sido mujeres, las que “han salido mal, han salido llorando”.

Respecto a las descoordinaciones entre los ministros, Parisi afirmó que “el presidente no tiene liderazgo” y que “no se prepararon” para gobernar.

En cuanto a la desconexión entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el biministro Claudio Alvarado, el líder del PDG aseveró que “eso se arregla en el despacho presidencial, no por el diario, esto le hace mal. A Kast le pegan los ministros, le pega Squella, le pegan a todos, y ahí se demuestra que no hay liderazgo”.

Parisi rechaza reforma constitucional en agenda de seguridad

Por otro lado, se refirió a los votos del PDG para una eventual modificación de la Carta Magna, respecto al Plan Cancerbero.

“¿Qué decimos nosotros? No se necesita la reforma constitucional”, respondió Parisi, recordando que, tras los procesos constitucionales anteriores, se había planteado que la Constitución no debía ser reformada y cuestionó que ahora el Gobierno abra nuevamente esa discusión.

“Por eso fue una torpeza, a buen juicio, abrir esa puerta. Los votos del PDG no están”, expresó.

No obstante, destacó el despliegue que se realizó durante el traslado de internos: “Muy bien, porque da sensación”.