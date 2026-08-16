Cristiano Ronaldo anuncia la fecha de su retiro

“Probablemente, este sea mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular”, anticipó el delantero portugués.

Cristiano Ronaldo anticipó una decisión que remecerá a los hinchas del fútbol que lo han seguido durante todos los años de su carrera, la cual tiene que ver con su retiro del fútbol profesional.

El astro portugués, en diálogo con la revista Vogue, lanzó una frase que pocos esperaban: “Probablemente, este sea mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular“.

A pocos días después de su boda con Georgina Rodríguez, el delantero emitió estas declaraciones que encienden la alerta del fútbol mundial. CR7 tiene contrato con el Al-Nassr hasta a mediados de 2027, fecha en que tendrá 42 años.

Pero antes de ello, el atacante tiene una meta que lleva años persiguiendo: alcanzar los 1.000 goles en su carrera profesional.

Respecto a qué es lo que hará cuando cuelgue los botines, Ronaldo aseguró: “Tengo mi futuro totalmente planeado. Tengo tantas cosas que hacer para mantenerme ocupado que no podría decirte solo una”.

En este marco, el europeo reconoció que “el fútbol puede dejar un gran vacío”, por lo que la clave para dejar esto atrás está en llenarlo “con varias cosas, no solo con una”.

Dentro de sus planes, Cristiano mencionó los viajes y el pádel como actividades que ocuparán buena parte de su tiempo libre. “Será divertido, viajaré más, jugaré y veré más pádel, que me gusta mucho, y continuaré disfrutando de lo que me he ganado, o que nos hemos ganado”, expresó.

Actualmente, Ronaldo ha convertido 976 goles en toda su carrera, por lo que solo le restan anotar 24 más para coronar su trayectoria con 1.000 tantos.