Fontaine define hoja de ruta de Codelco y apunta a asociación con privados

Fontaine reconoció que la meta de producción de 2025 se cumplió sólo a la mitad y advirtió que el objetivo de este año también corre riesgo.

Con el anuncio de que el Estado no retirará las utilidades de Codelco de 2025 aún fresco, y tras una serie de cambios en el equipo ejecutivo, el presidente del directorio de la estatal, Bernardo Fontaine, salió este domingo a detallar la hoja de ruta de la compañía.

Según explicó el economista, la minera apostará por más transparencia por división, evaluación de venta de activos y una apuesta más fuerte por las alianzas con privados.

Fontaine expuso los ejes de su plan en entrevista con Mesa Central de Canal 13, donde señaló que “tenemos un plan de recuperación de Codelco que estamos desarrollando. Ese plan significa mejorar los resultados y priorizar las inversiones”, y precisando que la cartera de inversiones de la cuprífera asciende a US$34.000 millones, monto que —dijo— no puede financiarse solo con recursos propios de la compañía ni mediante endeudamiento.

En ese contexto, el ejecutivo confirmó que Codelco evalúa la venta de participaciones que mantiene en compañías privadas, aunque aclaró que la decisión no está tomada. “

¿Vale la pena vender algunas participaciones que Codelco tiene en compañías privadas para, con esa plata, hacer crecer a Codelco directamente? ¿Qué es mejor negocio: quedarse con las participaciones o venderlas e invertir más en Codelco? Ese es el análisis que tenemos que hacer”, planteó.

En esa línea, Fontaine anunció que el plazo que fijó para cerrar esa evaluación es noviembre.

Más alianzas con privados

El segundo eje que planteó Fontaine son las asociaciones con el sector privado, orientadas, según dijo, “para conseguir capital, tecnología y compartir riesgos”.

En ese sentido, adelantó que Codelco está próximo a firmar un nuevo acuerdo con la minera Pucobre, vinculado al proyecto de cobre Tovaku.

El presidente del directorio defendió la idea de que estas alianzas son indispensables apuntando a que “ese es el único camino que tiene Codelco para desarrollarse”.

Sin embargo, cuestionó el marco regulatorio vigente: “Existe una ley que permite a Codelco asociarse con privados, pero es tan maniada que no resulta un esquema útil. Eso es una camisa de fuerza. Hay que simplificarlo y flexibilizarlo”, acotó.

Resultados por división

Como parte de las medidas de transparencia, Fontaine anunció que Codelco comenzará a reportar sus resultados desglosados por división, algo que —según afirmó— nunca se ha hecho.

“Vamos ahora a ir publicando, por ejemplo, cuál es el resultado verdadero, cuánta caja genera cada división, que es una cosa que nunca se ha publicado”, indicó.

El ejecutivo adelantó que esa mayor entrega de información no se limitará a los resultados divisionales: la estatal también publicará qué áreas de negocio son más y menos rentables, y dónde se registran pérdidas.

Justificó la medida señalando que Codelco “es una compañía muy grande, enorme, que ha tendido siempre a entregar menos información que la que entregan las sociedades anónimas abiertas”.

Las declaraciones de Fontaine se dan en una semana marcada, además, por la renovación del equipo ejecutivo de Codelco, liderado por Jorge Gómez, que incorporó a exejecutivos de CMP y Collahuasi.