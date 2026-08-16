Criteria: sube la desaprobación a Kast, mientras que su aprobación se mantiene estable

La encuesta también abordó la percepción de la ciudadanía sobre la gestión del Gobierno en materias de seguridad y control migratorio.

Este domingo se dio a conocer los resultados de la última edición de la encuesta Criteria, la cual no evidencia grandes movimientos en la evaluación del Gobierno del presidente José Antonio Kast.

La aprobación del mandatario se situó en 35%, una cifra similar a lo que ha marcado en las mediciones anteriores. De esta forma, se mantiene en un nivel estable, aunque inferior al registrado durante junio, cuando el respaldo alcanzó entre 39% y 40%.

Respecto a la desaprobación a la gestión de Kast, dicho ítem aumentó tres puntos porcentuales y alcanzó el 55%. Este movimiento se explica también por la caída de quienes declaran no tener una opinión definida.

Criteria: la evaluación de la gestión del presidente Kast en seguridad y migración

Por otro lado, la encuesta Criteria abordó algunas de las áreas de la gestión de Kast, como lo son la seguridad y migración.

En seguridad, un 54% de los encuestados considera que el desempeño del Ejecutivo ha sido “peor o mucho peor de lo que esperaba”. Dicha cifra contrasta con el 19% que tiene una percepción favorable y estima que la gestión en esta materia ha sido “mejor o mucho mejor de lo que esperaba”.

En cuanto al control migratorio, un 47% afirma que la gestión ha sido “peor o mucho peor de lo esperado”, mientras que un 25% considera que ha sido “mejor o mucho mejor”.