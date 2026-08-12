Tras conocerse su condena de muerte: el presente de Bashar al Assad a más de un año de escapar de Siria

Un tribunal de Siria condenó a muerte al expresidente Bashar al Assad luego de un juicio que se celebró en su ausencia, por los delitos ocurridos durante los 14 años que duró la guerra civil.

Según declaró el juez Fakhr al Din al Aryan, el exmandatario fue condenado por los delitos de “asesinato premeditado, homicidio intencional de más de una persona, homicidio intencional de menores de 15 años (…) tortura, tortura con resultado de muerte y privación de libertad en múltiples ocasiones“, los que son considerados crímenes contra la humanidad y de guerra.

“Por lo tanto, se le condena a muerte“, declaró el magistrado luego de meses de juicio donde también fueron condenados otros altos mandos, entre los que se encuentra el hermano de Assad, Maher, quien también huyó de Siria.

Pese a la decisión de la justicia siria, Bashar al Asad se encuentra fuera del país. Fue el 8 de diciembre de 2024 cuando junto a su familia logró huir rumbo a Moscú, Rusia. Esto fue confirmado el pasado mes de octubre cuando el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, confirmó que se le concedió asilo por razones humanitarias.

La vida impune y llena de lujos de Bashar Al Assad en Rusia

Un reportaje de The New York Times reveló que actualmente, el expresidente sirio vive una vida impune y llena de lujos en el Kremlin. Eso sí, desde su llegada han sido estrechamente vigilados por los servicios de seguridad rusos.

Actualmente la familia Al Asad reside en una villa en el suburbio de Rublyovka, al oeste de Moscú, la cual se destaca por su exclusividad. Entre sus comodidades, cuenta con un complejo comercial conocido como el “pueblo de lujo”.

Pero sus lujos comenzaron apenas pusieron un pie en tierras rusas. En un comienzo, alojaron en departamentos del hotel Four Seasons, los cuales tienen un valor cercano a los 13.000 dólares semanales (casi 12 millones de pesos). Posteriormente fueron llevados al penthouse de dos pisos en la Torre de la Federeación, uno de los rascacielos ubicados en Moscú.

Hasta el día de hoy los servicios de seguridad rusos siguen custodiando al exgobernante sirio, vigilando sus movimientos en el país. Incluso le han ordenado tanto a él como a su familia que no haga declaraciones públicas.