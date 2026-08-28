En qué consiste el histórico pacto petrolero entre EE.UU. y Venezuela anunciado por Trump

El mandatario calificó la operación como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo petrolero con Venezuela que, según aseguró, permitirá a empresas estadounidenses obtener control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas del país sudamericano.

El mandatario calificó la operación como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.

Según Trump, las negociaciones estuvieron a cargo del secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El republicano sostuvo que la operación permitirá ampliar las reservas petroleras estadounidenses, aumentar el suministro y contribuir a una reducción de los precios de los combustibles en el largo plazo.

El acuerdo fue presentado como una alianza con el sector privado y, de acuerdo con Rubio, podría movilizar cerca de US$100.000 millones en inversiones privadas, además de generar empleos y favorecer la recuperación económica venezolana.

“Una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”, afirmó el secretario de Estado, quien también vinculó la operación con la política exterior de “Estados Unidos primero”.

El anuncio ocurre mientras Trump enfrenta presión por el alto precio de la gasolina en Estados Unidos, en medio de la guerra en Irán, conflicto que ya se extiende por seis meses.

Washington también ha utilizado parte de sus reservas estratégicas de crudo, que a comienzos de agosto descendieron por debajo de los 300 millones de barriles, más de 100 millones menos que al inicio de 2026.