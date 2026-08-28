El hijo de la actriz y Bowe, de 14 años, cuenta además con tres abogados destinados a representar sus intereses durante el litigio.

La actriz Mane Swett enfrenta una nueva etapa en la disputa judicial por la custodia de su hijo, luego de que comenzara un nuevo juicio en Estados Unidos.

El proceso se desarrolla en la Corte de Familia de Nueva York, después de que la Corte Suprema estatal dejara sin efecto la resolución que había concedido la custodia al padre del menor, John Bowe.

La determinación anterior fue anulada luego de establecerse que Swett no había sido informada de una de las instancias judiciales vinculadas a la solicitud de custodia presentada por Bowe.

Los detalles de la nueva batalla de Mane Swett por su hijo

El viernes 21 de agosto se realizó una primera audiencia de mociones y el lunes 24 comenzó formalmente el juicio, que contempla la participación de diversos testigos y múltiples declaraciones.

De acuerdo con los antecedentes publicados por LUN, las próximas jornadas del proceso quedaron fijadas para el 16, 28 y 29 de septiembre, además del 1 de octubre.

El hijo de la actriz y Bowe, de 14 años, cuenta además con tres abogados destinados a representar sus intereses durante el litigio, entre ellos Shirin Nothenberg, quien ya había intervenido en una etapa previa.

El conflicto judicial se remonta a 2023, cuando el adolescente viajó desde Chile a Estados Unidos para pasar sus vacaciones junto a su padre, pero posteriormente no regresó al país. Desde entonces, Swett y Bowe han protagonizado una extensa disputa legal que incluso llegó a la Corte Suprema de Nueva York.

Aunque en octubre del año pasado el tribunal había cerrado el caso y rechazado los recursos presentados por la actriz, dos meses después esa resolución fue anulada debido a la falta de notificación a Swett. A esto se suman antecedentes que apuntan a que no existía un régimen formal de visitas, dificultando el contacto entre la intérprete y su hijo.