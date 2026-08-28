El turno de la tecnología

En su reciente informe publicado en estos días, el Consejo Fiscal Autónomo de Chile CFA) proyectó un déficit estructural de 2,6% del PIB para este año. Con esta cifra, siempre que el Ejecutivo materialice las medidas de ajuste de gasto pendientes en el plan de consolidación, se cumpliría la meta de Balance Estructural.

Lo mencionado por el organismo en su reciente informe contrasta con la publicación anterior, en el cual el mismo Consejo advertía sobre un posible cuarto incumplimiento consecutivo. Podemos concluir entonces que existe, por parte el CFA, una revisión menos pesimista para este año (-2,6% versus -2,7%), aun cuando mantiene la alerta sobre el nivel de la deuda.

Algo similar sucede en el caso del Banco Central con la actividad y la inflación. Medido por el Imacec, el nivel de actividad económica anotó un alza de 2,4% interanual en el mes de junio. Esta fue la primera medición positiva luego de cinco meses de caídas consecutivas. Sin embargo, el dinamismo de la actividad no fue generalizado, y se concentró mayormente en minería, servicios y comercio, mientras que la demanda interna se mantuvo débil. Por el lado de la variación de precios al consumidor, la inflación en doce meses se moderó en julio desde el 4,3% del mes anterior a 3,5%. Las malas noticias siguen estando en el mercado laboral, donde la alta tasa de desempleo sigue subiendo y se ubica en 9,4% a nivel nacional en el trimestre abril-junio. Dada la evolución reciente, el FMI proyecta un crecimiento para la economía chilena de 2,6% para el año 2027, cifra muy superior al 1,8% esperado para este año.

Con un precio del cobre que supera los máximos nominales históricos, una demanda futura impulsada por el crecimiento de la infraestructura ligada a la IA, y al desarrollo urbano y la situación actual de caída de inventarios junto con la reducción de la incertidumbre que se vive en el ámbito doméstico como consecuencia de la aprobación del proyecto de Reconstrucción, Chile tiene una oportunidad única para atraer inversión minera y apuntalar de esta manera el crecimiento económico y el desarrollo del país. A su vez, dados los encadenamientos productivos, lo anterior se traducirá en nuevos empleos.

¿A que tenemos que prestar entonces atención como país? A la infraestructura. La evidencia empírica internacional respalda la intuición de que importa -y mucho- para la productividad. Para el caso de economías como Chile, que ya cerraron gran parte de su brecha básica, el margen de ganancia productiva se encuentra más en infraestructura tecnológica y digital que en infraestructura física tradicional.

De acuerdo al IMD World Competitiveness Ranking 2026, Chile ocupa el puesto 43 de las 70 economías evaluadas siendo por lejos la economía más competitiva de América Latina. En el último ranking, el país mejoró 13 puestos en infraestructura básica, pero retrocedió 8 en infraestructura tecnológica y si bien es el único país de esta región con una infraestructura comparable a la de sus rivales comerciales, esta posición relativa frente a sus competidores comerciales se ha ido deteriorando con el tiempo (FMI). Por ahí va la respuesta de lo que está faltando además de creernos el cuento.