Ministro Quiroz adelanta a camioneros nuevas alzas en los precios de los combustibles

“Si esto se mantiene, vamos a tener una segunda y muy probablemente una tercera -alza-. Confiamos en que se llegue a acuerdos porque esta situación es compleja para el mundo”, precisó Quiroz.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, adelantó a los diversos gremios del transporte de carga terrestre que se vienen nuevas alzas en los precios de los combustibles, apuntando al escenario internacional.

Quiroz, que fue parte de la Feria del Transporte 2026 de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), hizo principal hincapié en el diésel, indicando que falta traspasar “en el orden de los 200 pesos por litro”.

El titular de Hacienda recordó que “tuvimos que hacer un alza de 100 pesos, y si esto se mantiene, vamos a tener que tener una segunda, y muy probablemente, una tercera”.

Sobre las causas de esta alza en los precios en los combustibles y de los futuros incrementos que se vienen, Jorge Quiroz precisó que “el problema no es el petróleo, el problema es el diésel porque la diferencia entre el petróleo y el diésel es la refinación. Y lo que ha ocurrido con las guerras es que se han destruido refinadoras en el mundo; en Rusia, en Medio Oriente”.

En esta línea, el secretario de Estado apeló a la importancia internacional del diésel: “La diferencia en dólares por barril entre lo que cuesta el diésel y lo que cuesta el petróleo era de US$22 por barril, equivalente a $127 por litro. Esa es la diferencia entre el diésel y el petróleo que había al comienzo de la guerra. Y hoy día la diferencia es de US$90 por barril. O sea, la diferencia entre el petróleo y el diésel pasó de US$22 a US$90. Por eso ustedes ven que baja el petróleo, pero el diésel no baja. De hecho, está en el mismo nivel que al comienzo de la guerra”.

“Si esto se mantiene, vamos a tener una segunda y muy probablemente una tercera -alza-. Confiamos en que se llegue a acuerdos porque esta situación es compleja para el mundo. Hoy están comprometidas el 40% de las zonas geográficas del mundo que producen petróleo”, sentenció Jorge Quiroz.