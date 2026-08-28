La Moneda y relación con Fernando Cerimedo: “No hay vínculo alguno que podamos reconocer y explicar”

El subsecretario Máximo Pavez respondió a los eventuales vínculos entre integrantes del círculo cercano del presidente Kast y el llamado “rey de los trolls”.

Máximo Pavez, subsecretario del Interior, sacó la voz para referirse a los supuestos vínculos entre cercanos al Gobierno de José Antonio Kast y Fernando Cerimedo, conocido como el “rey de los trolls”, quien está detenido en Bolivia por intento de femicidio y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

Consultado por 24 Horas, el subsecretario Pavez aseveró que “la verdad es que el Gobierno de Chile no tiene ninguna vinculación con la persona que usted me menciona”, en alusión a Cerimedo.

En esta línea, el representante del Ejecutivo recalcó que “todo lo vinculado a las campañas del hoy presidente están aprobadas, rendidas. No hay vínculo alguno que nosotros podamos reconocer y explicar”.

“Como puedo dar cuenta, el gobierno no tiene ninguna vinculación con la persona objeto de esta investigación (…) de ninguna parte”, puntualizó Máximo Pavez.

La postura de Pavez responde a los oficios enviados por el diputado Gonzalo Winter (FA) a La Moneda para aclarar los eventuales vínculos entre Felipe Costabal, director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), y Cerimedo.

El consultor argentino de las campañas de Jair Bolsonaro, Javier Milei y Rodrigo Paz, fue contratado por Casa Común, una de las principales organizaciones a cargo de la campaña del Rechazo al primer proceso constitucional en 2022, a través de su agencia Numen. En dicha agrupación también prestaba funciones Felipe Costabal.

Por su parte, el diputado Juan Santana (PS) recurrió a la Fiscalía para denunciar los delitos de amenazas y delitos informáticos por el jugado por Cerimedo en la campaña del Rechazo y en la coordinación de cuentas de bots y trolls para difundir noticias falsas, que incluso afectaron a Evelyn Matthei en la pasada elección presidencial.