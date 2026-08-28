INE: 184 mil personas llevan un año sin trabajo

El desempleo de larga duración sigue aumentando en Chile, con miles de personas que llevan al menos un año buscando una oportunidad laboral.

El desempleo de larga duración gana terreno en Chile y ya alcanza a 184.033 personas que llevan al menos un año sin trabajo buscando activamente una ocupación.

Así lo reveló una nueva medición incorporada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a la Encuesta Nacional de Empleo, correspondiente al trimestre móvil mayo-julio de 2026.

La cifra equivale al 18,8% del total de personas desocupadas, mientras que el porcentaje aumenta al 20,4% entre las mujeres y llega al 17,3% en los hombres.

Los antecedentes del INE muestran que esta situación se ha vuelto cada vez más frecuente. En 2014, los desempleados de larga duración representaban cerca del 10% del total, proporción que actualmente se aproxima al 20%.

Leonardo González, subdirector técnico del organismo, explicó que “tenemos este cambio estructural del año 2014 hasta el año 2026, donde este porcentaje de desocupados ha aumentado de forma significativa respecto al total de los desocupados”.

La nueva estadística también estableció que el tiempo promedio de búsqueda de empleo llegó a 8,1 meses, el nivel más alto registrado para un trimestre mayo-julio, excluyendo los períodos de la pandemia.

Desde ahora, el INE incorporará esta información de manera habitual a sus reportes, con datos desagregados por sexo, edad, nivel educacional y región. “A contar de este trimestre móvil se incorporan tres nuevos cuadros estadísticos, coyunturales, trimestrales y anuales, los que pasarán a ser parte de la producción habitual de esta encuesta nacional de empleo”, indicó González.