El decreto de la discordia: el texto oficial argentino que contradice los tratados limítrofes en el Estrecho de Magallanes

El documento adquirió nueva relevancia pese a que el Estado Mayor General de la Armada de Argentina aclaró que el paso interoceánico “pertenece a Chile”.

X.

Aunque los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Armada de Argentina, almirante Juan Carlos Romay, respecto de que “el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile” podrían significar un punto final a la polémica que generaron los dichos del jefe de la Fuerza Aérea trasandina, Gustavo Valverde, en cuanto a que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía”, lo cierto es que no es así.

A casi una semana de que Valverde apuntara que había que “hacer presencia” por tratarse de una “llave bioceánica Atlántico-Pacífico”, el almirante Romay planteó que “el Atlántico Sur es un lugar estratégico, porque en esta región tenemos los principales pasos bioceánicos para conectar el Atlántico con el Pacífico, ya sea a través del Estrecho de Magallanes, que pertenece a Chile, o, por el extremo sur, el Cabo de Hornos”.

De esta forma, el jefe de la Armada trasandina buscó descomprimir la relación entre ambos países, luego de que primero el canciller Francisco Pérez Mackenna apuntara que “el Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”, y que después el ministro de Defensa argentino, teniente general Carlos Alberto Presti, le dijera al titular chileno de la misma cartera, Fernando Barros, que los dichos de Valverde respondían a “una confusión y desprolijidad”.

El decreto de la discordia sobre el Estrecho de Magallanes

Sin embargo, más allá de las palabras y la disposición de los dos países de dar por superado el incidente, existe un texto oficial trasandino que pone en duda todo lo que se pueda manifestar verbalmente.

Aquello, debido a que el decreto 457, emitido en ese país en 2021, califica expresamente el Estrecho de Magallanes como un territorio de uso compartido, lo que contradice expresamente el tratado de límites firmado entre Chile y Argentina en 1881, en el contexto de la Guerra del Pacífico.

También pone en entredicho lo establecido en el artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad de 1984 tras mediación papal, en el que se reafirma que “la delimitación aquí convenida en nada altera lo establecido en el Tratado de Límites de 1881, de acuerdo con el cual el Estrecho de Magallanes está neutralizado a perpetuidad y asegurada su libre navegación para las banderas de todas las naciones“.

El Decreto 457, publicado el 6 de julio de 2021 por el Ministerio de Defensa trasandino, establece expresamente que “uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo es el de la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces, espacios estratégicos tanto por su rol como vías navegables naturales entre el océano Atlántico y el océano Pacífico, como por constituir puntos privilegiados de acceso al continente antártico”.

Si bien hace cinco años el Ejecutivo chileno exigió formalmente la modificación del documento, aquello no ha ocurrido hasta el momento, por lo que los dichos del jefe de la Fuerza Aérea argentina abrieron la puerta para retomar el tema, con miras a eliminar definitivamente el texto que pone en cuestión la soberanía absoluta de Chile sobre el Estrecho de Magallanes.