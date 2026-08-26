Argentina llama a La Moneda para explicar dichos de jefe militar sobre Estrecho de Magallanes

El Ministerio de Defensa “informó que el canciller argentino, como el propio Brigadier General Valverde tomarán contacto con sus respectivas contrapartes chilenas para aclarar lo ocurrido”.

El Ministerio de Defensa informó que recibió un llamado de autoridades de Argentina para aclarar las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea respecto a la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes.

En una declaración pública, la cartera dirigida por Fernando Barros precisó que recibió un llamado telefónico de su par Carlos Alberto Presti, “para aclarar las declaraciones del Brigadier General Gustavo Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea del vecino país, respecto del Estrecho de Magallanes y la zona austral”.

El Gobierno dejó en claro que “Presti atribuyó dichas expresiones a una confusión y desprolijidad, precisando que el alto oficial aéreo de su país conoce la legislación, tratados y fallos vigentes sobre la materia y que no está en discusión de que el Estrecho de Magallanes es chileno”.

Junto con esto, el Ministerio de Defensa “informó que el canciller argentino, como el propio Brigadier General Valverde tomarán contacto con sus respectivas contrapartes chilenas para aclarar lo ocurrido“.

“El ministro Barros agradeció el llamado, valoró la franqueza y agradeció la voluntad de superar oportunamente esta situación de parte de las autoridades del Gobierno trasandino, especialmente en momentos en que fuerzas de ambos países participan en ejercicios combinados en aguas nacionales. Al mismo tiempo, coincidió con el ministro Presti en dar por superado el incidente”, cerró la Secretaría de Estado.