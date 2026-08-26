Barros y Estrecho de Magallanes: apuntó a declaraciones “confusas” de Argentina

El titular de Defensa le bajó el perfil a la controversia generada por las últimas acciones desarrolladas al otro lado de la cordillera y que involucran territorio chileno.

Fernando Barros, ministro de Defensa, le bajó el perfil a las últimas controversias generadas por Argentina respecto a soberanía chilena en el sur del continente, específicamente en el Estrecho de Magallanes.

Esto, luego que el comandante de la Fuerza Aérea de Argentina, Gustavo Valverde, apuntara al Estrecho y al Paso Drake como “llave bioceánica” vinculada a la soberanía y la Armada trasandina publicara un video transitando por territorio chileno pero con un mensaje que sugería que se trataba de tierras argentinas.

Ante esto, el ministro Barros puntualizó que “el Ministerio de Defensa ha señalado muy claramente, incluso hemos estado, en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, dejando claro que el Estrecho es chileno y así lo dicen todos los tratados y todos los acuerdos internacionales. En esto no hay ninguna duda jurídica y es un tema que maneja la Cancillería”.

El secretario de Estado reiteró que esta polémica está siendo vista por Cancillería, recordando que Francisco Pérez Mackenna “ha enviado un claro mensaje en ese sentido y no deberá haber duda. Ahora, dentro de la libertad de expresión hay personas que de repente salen con alguna declaración confusa, no agrega valor, no genera nada positivo para las relaciones, pero tampoco tiene la capacidad de deteriorar las relaciones que tenemos a nivel de Fuerzas Armadas de Chile y Argentina de alto nivel”.

Por último, el ministro Barros consignó que “existen muy buenas relaciones a nivel de Fuerzas Armadas y a nivel de ministros de Defensa de ambos países y estamos en coordinación total”.