Chomali adelantó que pedirá mayor presupuesto en salud: “Este es un mensaje para el ministro Quiroz”

“Yo creo que es algo súper relevante, esperamos tener el apoyo de los diputados cuando vayamos a negociar nuestro presupuesto”, sentenció Chomali.

May Chomali, ministra de Salud, ya está pensando en la Ley de Presupuesto 2027, dejando ver que desea una mayor entrega de recursos, en torno al 4 a 5%, para la cartera que dirige.

En el marco de la presentación del Plan de Inversiones Oncológicas 2026-2030 del Minsal, la ministra Chomali recalcó que “estos son los proyectos con los cuales nosotros vamos a llegar a la discusión del presupuesto y estamos seguros de que nos va a ir bien. Este es un mensaje para el ministro Quiroz”.

“En 2026-2027 tenemos muy poco espacio para ingresar nuevos proyectos y ahí hay que ser creativo porque hay muchas de las etapas en que podemos contar con la participación de terceros (…) En el caso oncológico, todos en el Consejo estuvieron absolutamente de acuerdo en que no podíamos dejar ninguno de los proyectos que estaban en cartera, aún cuando fueran en etapa de idea, fuera del presupuesto de ejecución 2026-2030 y hacia adelante”, argumentó la titular del Minsal.

May Chomali explicó que el alza de presupuesto que espera tiene como foco el Plan de Inversión Oncológica y “estamos ya trabajando con el Ministerio de Hacienda. Esperemos que Salud esté dentro de las prioridades del Ministerio de Hacienda y vamos a hacer las negociaciones necesarias para poder avanzar en este plan”.

En caso de no obtener los recursos, Chomali puntualizó que “buscaremos alternativas interesantes, pero que vamos a avanzar, vamos a avanzar”.

Sobre el incremento de presupuesto, la ministra de Salud dejó en claro que “nosotros no vamos a ir por sobre lo que estamos pensando, si es un poco menos igual lo vamos a hacer, en el sentido de que tendremos que buscar otras formas. Estamos por salir de la caja y la creatividad buscando diferentes formas, pero que tenemos que avanzar, nuestra comunidad lo necesita”.

“Yo creo que es algo súper relevante, esperamos tener el apoyo de los diputados cuando vayamos a negociar nuestro presupuesto”, sentenció Chomali.