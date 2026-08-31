Aumento de temperaturas y probabilidad de lluvia: así estará el tiempo en Santiago esta semana

Si bien los termómetros tendrán un marcado aumento, hay dos días en que podrían volver las lluvias a la Región Metropolitana.

Septiembre iniciará con un significativo aumento de las temperaturas en Santiago, aunque también está la probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana (RM) durante los próximos días.

“Habrá sectores que pueden rondar 26 a 27 grados este 1 de septiembre, ambiente absolutamente primaveral”, adelantó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda.

No obstante, el experto detalló que un nuevo sistema frontal arribará al sur durante el martes, el cual avanzará hacia la zona central y alcanzará sectores cordilleranos de las regiones del Maule, O’Higgins, Metropolitana y Valparaíso.

Considerando lo anterior, sostuvo que “el miércoles y jueves está la probabilidad, en la Región Metropolitana y en la zona central, de recibir precipitaciones arriba en la cordillera“.

A lo que agregó: “Por ahora solo de San José de Maipo hacia arriba“. Esta situación podría variar debido a la inestabilidad del sistema, pero actualmente el escenario que se prevé apunta a que las lluvias se concentrarían en sectores cordilleranos.

¿Lluvia en Santiago? Cómo estará el tiempo durante esta semana

Para este martes, se espera que las temperaturas ronden entre una mínima de 5 °C y una máxima de 24°C, en una jornada marcada por condiciones más cálidas.

El miércoles, tendría una mínima de 7°C y una máxima de 21°C, donde la probabilidad de precipitaciones se mantendrían en la cordillera, mientras que en el valle aumentaría la cobertura nubosa.

Para el jueves también hay posibilidad de lluvia para dichos sectores, aunque la temperatura máxima alcanzaría los 22°C.

Este escenario se repetiría el viernes y el fin de semana. De hecho, para el sábado y domingo se esperan máximas de 24°C.