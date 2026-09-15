FMI respalda agenda económica del Gobierno y estima que Chile puede crecer al 3% a mediano plazo

El organismo internacional estima compatibles la rebaja de impuestos, la reducción del gasto público y la desregulación de la economía.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó la agenda económica del Gobierno y proyectó una recuperación de la actividad en 2027.

El nuevo jefe de misión del FMI para Chile, Bikas Joshi, abordó el escenario que enfrenta el país, luego de que el mes pasado se renovara la línea de crédito entre el organismo y el Banco Central, aunque con un monto menor.

Joshi comenzó explicando que el menor crecimiento responde principalmente a una caída temporal en la producción de cobre, pero manifestó que el escenario podría mejorar si se mantienen las actuales condiciones del mercado del metal y avanzan las reformas que está impulsando el país.

“Consideramos que la actual desaceleración es en gran medida temporal y que refleja una disminución transitoria de la producción de cobre. De hecho, proyectamos una recuperación en 2027“, expuso en diálogo con IMF Country Focus.

Las proyecciones de crecimiento para Chile

“Chile podría crecer cerca del 3% anual a mediano plazo si los precios del cobre se mantienen elevados y se materializan las reformas previstas”, añadió.

Respecto a la megarreforma, Joshi afirmó que la iniciativa busca “estimular la inversión mediante la reducción del impuesto a la renta de las empresas y otros incentivos“

“Consideramos que estas medidas son complementarias, no contrapuestas. Las reducciones de impuestos y la desregulación están orientadas principalmente al mediano plazo: buscan aumentar la competitividad, reactivar la inversión y, en última instancia, elevar el crecimiento potencial de Chile”, aseveró.

No obstante, expresó que “esos beneficios tardan tiempo en materializarse. Por ello, en el corto plazo, racionalizar el gasto público y mejorar su eficiencia para preservar la sostenibilidad fiscal es, efectivamente, el enfoque adecuado”.

En cuanto a las proyecciones del Producto Interno Bruto Internacional (PIB) cercanas al 2% en el largo plazo deben ser vistas como “una referencia, no un límite, y Chile debería aspirar a más”

Sobre las medidas a impulsar, Joshi expuso que la “mejora de la infraestructura comercial y logística, el desarrollo de las competencias de la fuerza laboral y el fortalecimiento de los vínculos entre las universidades y el sector productivo en materia de investigación”.

A lo que añadió: “Será fundamental abordar los desafíos demográficos, por ejemplo, facilitando una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral, entre otras cosas, mediante la reforma del sistema de cuidado infantil (sala cuna)”.

Por otro lado, Joshi enfatizó que la economía nacional ha sacado réditos por el alza en el precio del cobre, lo que podría “favorecer un mayor crecimiento a mediano plazo si persisten los factores que impulsan la demanda mundial de este metal, en particular la transición energética y el rápido avance de la inteligencia artificial”.

Sin embargo, advirtió que “una elevada dependencia de las materias primas puede constituir una vulnerabilidad debido a la volatilidad de sus precios. La producción también puede verse afectada por factores imprevistos. Por ejemplo, la producción de cobre disminuyó tras un fuerte terremoto y un accidente minero ocurridos en julio de 2025. Además, a medida que se agotan los yacimientos, disminuye la calidad del mineral del que se extrae el cobre, lo que incrementa los costos de producción”.

“Las implicaciones para la política económica son claras: aprovechar los períodos favorables para reforzar las reservas fiscales y externas, mantener el tipo de cambio como principal mecanismo de absorción de choques externos y evitar aumentar el gasto permanente sobre la base de ingresos que podrían resultar transitorios”, concluyó el economista del FMI.