Alvarado emplaza a embajador Judd: “Él tiene que dar explicaciones sobre lo que dice un día y el siguiente”

El secretario de Estado reiteró que quienes ostentan cargos diplomáticos no deben “involucrarse en la política interna de los países”.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI), evitó interpretar las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre el estallido social y la política interna del país y lo conminó a explicarlas.

Si bien inicialmente el diplomático sostuvo que informes de inteligencia atribuyeron las protestas de 2019 a “activistas de izquierda”, luego de ser citado por el canciller Francisco Pérez Mackenna tuvo que precisar sus dichos. El miércoles aclaró que esa información provino de fuentes abiertas y no de una investigación de su país.

Pese al revuelo que generaron sus declaraciones, Judd volvió a pronunciarse sobre asuntos internos. En una entrevista publicada este jueves por El Mercurio, manifestó que Chile “es vulnerable al crimen organizado”.

Alvarado fue consultado sobre si el Gobierno hará un llamado al orden al diplomático. “Cancillería citó al señor embajador para conversar estos temas, y el canciller le ha hecho presente al señor embajador de que, en condiciones y cargos diplomáticos, no hay que involucrarse en la política interna de los países“, respondió.

“Por lo tanto, es una situación que el gobierno, a través de la Cancillería, ya abordó, que tiene una respuesta formal desde Relaciones Exteriores, y respecto a los dichos del embajador, yo creo que es él mismo el que tiene que dar las explicaciones respecto a lo que dice un día y a lo que dice el día siguiente”, añadió.

Adicionalmente, zanjó la posibilidad de enviar una nota de protesta a Estados Unidos. “Han sido conversados los temas de interés”, cerró.