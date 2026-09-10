Donald Trump prometió pagar US$5.000 a cada ciudadano si los republicanos ganan el control en el Congreso

No es primera vez que el mandatario norteamericano les ofrece dinero a sus compatriotas, pero hasta la fecha no ha cumplido con lo prometido.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que le pagará 5.000 dólares a cada ciudadano estadounidense si el Partido Republicano gana las elecciones de mitad de mandato y logra el control de ambas cámaras del Congreso.

A poco menos de dos meses de los comicios, el mandatario se dirigió a sus seguidores en el marco de una convención nacional de la colectividad en Dallas, Texas.

En la ocasión, aseguró que si “los republicanos ganan” entregará un “dividendo” a todos los ciudadanos, aunque no proporcionó detalles sobre en qué consistirá el programa o cómo sería efectuada la transferencia.

“Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y van a tener cinco mil dólares“, les dijo el presidente a los presentes, tras aseverar que Estados Unidos está “haciendo una fortuna” a través de los aranceles.

“Les pido que asuman que soy yo el que está en la boleta de votación. Soy yo el que está en la boleta. Solo una vez más“, manifestó.

“Si perdemos, van a perder la frontera, las reducciones de impuestos, van a perder la seguridad, van a perder su riqueza, el país se irá al infierno y ustedes se irán al infierno“, complementó.

Cuánto tendría que pagar Donald Trump si cumple su promesa

No es la primera vez que Donald Trump les promete a los estadounidenses entregarles dinero en caso de que respalden sus políticas.

Según reportan los medios norteamericanos, a inicios de su segundo mandato, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que lideraba Elon Musk, ofreció un “dividendo” a casi 80 millones de hogares, lo que nunca se concretó.

Igual cosa ocurrió luego de que, a inicios de este año, el presidente prometió entregar US$2.000 a los ciudadanos de clase media y baja.

Como en la actualidad hay alrededor de 270 millones de ciudadanos con derecho a voto en Estados Unidos, si el Partido Republicano gana en ambas cámaras del Congreso, Trump tendría que pagar cerca de 1,3 billones de dólares.