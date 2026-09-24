Boric y Bachelet llaman a reconsiderar adhesión a Escudo de Las Américas: “Chile no debe verse obligado a escoger un bando”

Los ex mandatarios plantearon su preocupación por la preponderancia de la “soberanía continental”, en desmedro de la soberanía nacional de nuestro país.

AGENCIA UNO

Los ex presidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric dieron a conocer una Ver esta publicación en Instagram para expresar su preocupación por la adhesión de Chile a Escudo de Las Américas, aseverando que la soberanía nacional se podría ver debilitada.

“La política exterior de Chile se ha sustentado históricamente en la defensa de nuestra soberanía y autonomía, el respeto irrestricto al derecho internacional y a los derechos humanos, y la protección de nuestros intereses permanentes”, precisaron los otrora mandatarios.

Boric y Bachelet recalcaron que “la cooperación internacional es indispensable para enfrentar amenazas transnacionales como el crimen organizado. Sin embargo, esa cooperación debe realizarse siempre resguardando plenamente la autonomía de las decisiones de Chile y sin subordinar nuestra política exterior, de seguridad o defensa a prioridades definidas por una potencia extranjera”.

“Nos preocupa, asimismo, que conceptos como el de una soberanía continental puedan terminar debilitando el principio fundamental de soberanía nacional que nuestro país históricamente ha defendido”, puntualizaron.

Los ex jefes de Estado indicaron que, dado el actual panorama geopolítico, “Chile no debe verse obligado a escoger un bando. Debe fortalecer sus alianzas y relaciones con distintos países y regiones, sin exclusiones impuestas desde fuera y preservando siempre su autonomía estratégica”.

“Llamamos al gobierno del presidente José Antonio Kast a reconsiderar la permanencia de Chile en esta instancia y expresamos nuestra plena disposición a colaborar en la construcción de estrategias de Estado para enfrentar el crimen organizado transnacional, resguardando al mismo tiempo los principios, la soberanía y la autonomía que han caracterizado la política exterior chilena desde la recuperación de la democracia”, cerraron Michelle Bachelet y Gabriel Boric.