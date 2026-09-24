El encuentro permitirá conocer carreras, requisitos de admisión y opciones para estudiar en el extranjero.

Representantes de destacadas universidades de distintos países llegarán a Chile para participar en la Feria de Universidades de Chartwell International School, actividad gratuita y abierta a todo público.

El encuentro permitirá a estudiantes, familias y personas interesadas conocer directamente distintas alternativas de educación superior internacional, además de informarse sobre programas académicos, procesos de admisión y posibilidades de formación fuera del país.

Universidades de prestigio mundial se reúnen en Chile en feria abierta al público

La jornada se desarrollará bajo el lema “Ven a conocer a representantes de universidades líderes de todo el mundo y descubre oportunidades de estudios internacionales, programas y caminos para tu futuro”.

Entre las instituciones participantes se encuentran University of Birmingham, University of Glasgow, University of Leeds, University of Alberta, University of Nottingham, University of Southampton, The University of Sydney, The University of Edinburgh, The University of Manchester, University of Bristol y University of Warwick, entre otras.

De acuerdo con el QS World University Rankings 2027, algunas de ellas figuran entre las universidades mejor posicionadas a nivel mundial, como Sydney (28°), Edinburgh (35°), Manchester (40°) y Bristol (57°).

La actividad se enmarca en el proyecto educativo de Chartwell International School, que cuenta con estudiantes de más de 60 nacionalidades, enseñanza completamente en inglés y un Currículum Internacional de Cambridge.

El establecimiento también dispone de orientación para los procesos de admisión universitaria y mantiene vínculos con instituciones de educación superior de distintos países.

La feria, que se realizará el miércoles 30 de septiembre, entre las 18:30 y las 20:30 horas, en el establecimiento ubicado en El Rodeo 13710, Lo Barnechea, está dirigida tanto a estudiantes del colegio como a alumnos de otros establecimientos, familias y público general interesado en conocer opciones de estudios internacionales.

La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa a través del SIGUIENTE ENLACE.