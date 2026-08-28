ISP autoriza a Farmacias Cruz Verde para vender medicamentos a través de Mercado Libre

En este modelo, las farmacias son las que habilitan la oferta y venden los medicamentos, mientras Mercado Libre opera como la plataforma tecnológica que conecta a vendedores y compradores.

Cruz Verde obtuvo la autorización del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) para ofrecer medicamentos de venta directa a través de la plataforma de Mercado Libre y su aplicación móvil, sumándose a las siete farmacias ya habilitadas para operar bajo este marketplace.

Esto permitirá a la cadena de farmacias ampliar sus canales de venta digital, habilitando 13 de sus locales a nivel nacional para despachar productos a través de la plataforma de Mercado Libre: Bulnes (Santiago), Las Condes, Puente Alto, Maipú, San Miguel y Providencia, en la Región Metropolitana; Puerto Montt, Chillán, Talca, Temuco, Rancagua, Concepción y Viña del Mar en regiones.

“Esta alianza con Mercado Libre refleja nuestro compromiso permanente de acercar soluciones de salud accesibles y convenientes a las comunidades. Actualmente contamos con una red de más de 890 farmacias a lo largo de Chile y un sólido ecosistema digital integrado por nuestro sitio web y la app Cruz Verde. La incorporación de nuevos canales nos permite ampliar el acceso a productos y servicios de salud, fortalecer nuestra propuesta de valor y seguir avanzando en nuestro propósito de mejorar la vida y la salud de las personas”, destacó Gonzalo Durán, director general de FEMSA Salud Chile, matriz de Farmacias Cruz Verde.

Cada uno de estos locales de farmacia continuará operando bajo la supervisión de su respectivo Director Técnico Químico Farmacéutico, cumpliendo con toda la normativa sanitaria vigente. El despacho de los productos se realizará según la cobertura autorizada de cada establecimiento y a través de servicios de transporte de terceros habilitados para transportar medicamentos.

En este modelo, las farmacias son las que habilitan la oferta y venden los medicamentos, mientras Mercado Libre opera como la plataforma tecnológica que conecta a vendedores y compradores.

“Mercado Libre busca contribuir activamente a democratizar el acceso y facilitar a nuestros usuarios disponer de medicamentos de las farmacias habilitadas por el ISP, de forma segura, rápida y transparente, a través de nuestro marketplace. A su vez, las farmacias pueden contar con un canal digital de primera línea, que complemente su canal físico u online propio”, afirmó Rafael Lira, Head interino de marketplace Chile, Perú y Ecuador de Mercado Libre.