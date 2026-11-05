Los temas que abordaron Kast y Sánchez entre las citas del presidente chileno con los líderes de la oposición española

Previo al encuentro el presidente se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal, y después tenía agendado un encuentro con timonel del PP, Alberto Núñez Feijóo.

PRESIDENCIA.

El Presidente José Antonio Kast abordó temas de interés común durante el encuentro que mantuvo este jueves con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una jornada en la que el mandatario chileno también se reunió con Santiago Abascal, líder de Vox, uno de los principales partidos de la oposición en España.

Además, el jefe de Estado nacional tiene agendada para este día una cita con el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, otra de las colectividades opositoras al gobierno de Sánchez.

Tanto el encuentro con Sánchez como las otras dos reuniones se enmarcan en la gira de Kast por Europa y, en particular, en su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana.

Los temas que abordaron Kast y Sánchez

La cita entre José Antonio Kast y Pedro Sánchez se concretó este jueves en una oficina del Teatro Real, en Madrid, en un encuentro que se prolongó durante cerca de 25 minutos.

De acuerdo con lo que informó la Presidencia, durante su conversación ambos abordaron temas como el papel de inversor de España en Chile, así como la necesidad de fortalecer y profundizar las relaciones bilaterales.

Además, el presidente chileno y el jefe de Gobierno hispano hablaron también del Acuerdo de Alta Mar (BBNJ), destinado a proteger la biodiversidad marina.

En particular, dialogaron sobre la candidatura chilena para que Valparaíso albergue la secretaría de ese tratado internacional.