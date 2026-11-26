El jefe de bancada del PNL descartó libertad de acción de los diputados en lo que respecta a Rabat, aunque evitó adelantar si su voto será a favor o en contra.

El Partido Nacional Libertario (PNL) abordó este jueves los dos frentes que mantienen tensionada su relación con el Gobierno, la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y las diferencias con la titular de Salud, May Chomali, por los tratamientos de hormonización cruzada a menores de 18 años.

Respecto del libelo contra Rabat que impulsa la oposición, el jefe de bancada de la colectividad, Hans Marowski, aseguró que los ocho diputados votarán en bloque y descartó que exista libertad de acción. “Nosotros desde antes de ser partido somos la única fuerza política que ha defendido la Constitución en todos sus procesos”, destacó.

Por su parte, el presidente del PNL, Johannes Kaiser, evitó anticipar cuál será la postura de la bancada, pero manifestó dudas sobre las posibilidades de que la acusación prospere en la Cámara. “Le falta un poco de carne a esa cazuela, y no me sorprendería que fracase la AC en la Cámara. Y si no lo hace, bueno, llegará al Senado y tomarán las decisiones que corresponda”, afirmó.

En paralelo, Kaiser confirmó que la colectividad espera reunirse el próximo jueves con la ministra de Salud para abordar la controversia por los tratamientos de hormonización en menores de edad. El dirigente, además, cuestionó la respuesta del Minsal asegurando que “tuvo ocho meses para hacerse cargo de esta situación”.

El timonel agregó que las conversaciones parten con dificultades “si al frente tenemos una ministra que desconoce ciertos hechos básicos sobre los cuales existe ya consenso. Eso nos pone cuesta arriba”.

Con todo, Kaiser no descartó que el partido impulse una acusación constitucional contra Chomali. “Nosotros hemos dicho más de una vez que esto es condicional. No podemos mantener una situación en la cual se están violentando los derechos de menores de edad, tenemos ciertas obligaciones”, advirtió.