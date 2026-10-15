Escándalo en el fútbol chileno: FIFA raya la cancha, Milad seguiría en FFCh y dirigentes se enfrentan

Reunión entre la FIFA y la ANFP terminó en escándalo tras imposiciones del organismo internacional, lo cual desató la molestia de uno de los candidatos a la presidencia.

Un verdadero escándalo sacude al fútbol chileno, luego de la visita de la FIFA por la futura separación de la ANFP y la Federación de Fútbol (FFCh), cuya repercusión podría cambiar el escenario dirigencial de cara a las elecciones del próximo 19 de noviembre, donde se definirá al nuevo directorio.

De acuerdo a Radio ADN, durante la reunión que se llevó a cabo este miércoles entre los representantes de la FIFA, Pablo Milad y sus directores, y el consejo de la FFCh, los enviados internacionales establecieron las condiciones bajo las cuales se realizará la separación entre la ANFP y la Federación.

La principal resolución establece que quien gane la elección entre Jorge Uauy y Jorge Yunge asumirá la presidencia de la Liga Chilena, pero no la de la Federación. Para elegir al nuevo directorio de la FFCh, en cambio, será necesario convocar a una votación independiente.

Con este escenario, Pablo Milad permanecería al frente de la Federación de forma transitoria hasta el 28 de febrero de 2027. Durante ese período, deberá encabezar el proceso de separación institucional.

La FIFA también estableció un plazo para avanzar en la reorganización y exigió que los nuevos estatutos de la Federación deben quedar aprobados, como máximo, el 30 de noviembre de este año. Esto, con el objetivo de convocar a elecciones para definir al nuevo directorio de la FFCh lo antes posible.

El conflicto entre Uauy y Cecilia Pérez

Las condiciones que planteó la FIFA generaron diferencias durante la reunión. Jorge Uauy, presidente de Palestino y candidato a encabezar la ANFP, fue quien expresó con mayor énfasis sus reparos. Rechazó las exigencias del organismo internacional y cuestionó la continuidad de Milad al mando de la Federación hasta febrero de 2027, incluso bajo un mandato transitorio.

Frente a esto, los representantes de la FIFA respondieron de manera firme y señalaron que las condiciones expuestas no estaban sujetas a negociación y que se aplicarían pese a sus objeciones.

Según el citado medio, Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul y consejera de la Federación, se sumó a la discusión, cuestionó a Uauy y le reprochó la urgencia que, a su juicio, mostraba por asumir la presidencia de la FFCh.

Cabe destacar que el directorio de la U de Chile ha manifestado su respaldo a la candidatura de Jorge Yunge. Además, José Luis Navarrete, expresidente del conjunto universitario, integra dicha lista y sería uno de los directores si es que Yunge se queda con la presidencia.

De esta forma, la FIFA sacude el escenario administrativo del fútbol chileno, a poco más de un mes de que se defina al nuevo presidente del ente rector del balompié nacional.