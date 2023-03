Rechazo a la reforma tributaria: ¿excusa del gobierno?

16 de Marzo de 2023

En el tema de seguridad se prometieron por parte de la ex ministra Izkia Siches más de 2.500 millones, sin mencionar lo prometido más adelante por la ministra Toha, que hasta el día de hoy no tenemos respuesta sí estos recursos han llegado o no a la región por parte de la Delegada Presidencial.

Por Yovana Ahumada

Compartir

Yovana Ahumada es diputada independiente

Mucho se ha dicho sobre el rechazo a la reforma tributaria, todos sabemos que cualquier incremento de los impuestos, venga de donde venga, al final quienes pagan los costos y las consecuencias son la clase media, la misma que comienza recién a levantarse luego de salir de un estallido social y una pandemia. En este contexto, yo no estaba dispuesta a que se sufriera con una nueva carga económica, que para muchos iba a traer perjuicios más que beneficios.

Se ha insistido bastante en la idea de que no hay recursos para la Pensión Garantizada Universal (PGU) u otros proyectos que van en directo beneficios de la gente, pero aún no he escuchado a nadie comentar sobre los 17 mil millones que se mal gastaron en la Convención del año 2022, de los cuales 500 millones se gastaron en su famosa visita a Antofagasta. Lamentablemente, hoy por el capricho político de algunos, nuevamente todos los chilenos tendrán que verse obligados a costear otro proceso constitucional.

Todavía no he escuchado a nadie comentar sobre las obras que se encuentran botadas, sin ir más lejos, en nuestra comuna tenemos como ejemplo el balneario la Chimba, el estadio de la Corvallis, la sede de la Coviefi, la comisaría de Ollagüe. Todas obras que se encuentran en total abandono y que para ser nuevamente implementadas se le tendrá que licitar otra vez y volver a gastar recursos públicos.

Todavía no he escuchado a nadie decir algo con respecto a las multas o indemnizaciones que paga la municipalidad por concepto de finiquitos, o por el uso excesivo de tratos directo, que todos sabemos que los costos son excesivos, ya que si consideramos ese despilfarro de recursos tendríamos un cierre perimetral del ex vertedero la Chimba, u otras obras fundamentales para la ciudad.

Tampoco he escuchado decir nada, cuando se autoriza el gasto por 60 millones para una charla de seguridad con un experto extranjero, como si en Chile no tuviésemos expertos capacitados para este tipo de actividades. Esto, sin señalar los recursos que no se utilizan cada año por falta de gestión presupuestaria.

En el tema de seguridad se prometieron por parte de la ex ministra Izkia Siches más de 2.500 millones, sin mencionar lo prometido más adelante por la ministra Toha, que hasta el día de hoy no tenemos respuesta sí estos recursos han llegado o no a la región por parte de la Delegada Presidencial. Y si no llegan, espero que no me respondan que fue por el rechazo de la reforma tributaria, porque parece que es la gran excusa para todo.

Ni siquiera voy hacer mención al aumento de personal en el ámbito gubernamental o que muchos de ellos corresponden a operadores políticos. Y adivinen quiénes son los que pagan todo esto, sí, la clase media, los chilenos y chilenas que con esfuerzo se levantan todos los días a trabajar para el sustento de su hogar, así que a mí no me digan que no hay recursos.

El día que tengamos un Estado más eficiente créanme que muchas cosas cambiarían.