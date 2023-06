Separación y finanzas personales

20 de Junio de 2023

Por Aurora Sepúlveda

Aurora Sepúlveda es experta en Negocios y Finanzas y CEO de @LaContadora.cl

Cuando te enfrentas a una separación, aunque nuestro corazón esté roto, debemos hablar de lo que implica esta decisión. Es parte de la consecuencia y debemos analizar la letra chica de esta etapa, en la que hay varios aspectos importantes en los que debes enfocarte.

Aquí hay algunas consideraciones clave:

La salud es lo primero

Dentro de mi experiencia, invertí mucho en mi salud física y mental. Fue un derrumbe saber que lo que pensaba que era para siempre ya no lo sería, lo cual me afectó muchísimo. Lloré mucho los primeros meses, el cambio de rutina, no ver a mis hijos algunos fines de semana y la sensación de soledad sin duda son factores muy fuertes de los cuales debemos pedir ayuda a profesionales.

Una de mis acciones fue tener una psicóloga de cabecera en toda la etapa de prepararme y post decisión, ya que recordemos que es una decisión que para muchos es bastante difícil. Y si hay niños, lo más probable es que también necesiten apoyo para afrontar su nueva rutina de vida y situaciones por vivir.

Dentro de mi plan de isapre tengo una cobertura anual por gastos de psicólogo, así que es vital que evalúes en tu plan si tienes cobertura y el porcentaje de reembolso si pagas tu consulta de manera particular.

Si tienes cobertura con Fonasa, debes evaluar las prestaciones médicas asociadas, para que en lo posible evites pagar de más.

En caso de no tener cobertura de salud, puedes evaluar con centros públicos, ya que hay posibilidades de psiquiatra y psicólogo, dependiendo de la situación emocional que estés viviendo.

División de bienes

Si tienes bienes compartidos con tu pareja, deberás negociar y acordar cómo se dividirán de manera justa. Esto puede incluir propiedades, cuentas bancarias, inversiones y otros activos conjuntos.

En algunos casos, puede ser necesario buscar asesoramiento legal para garantizar una división equitativa.

Pero aquí viene la letra chica: si están casados (bajo qué régimen, ya que desde ahí pueden existir otros acuerdos), si estás con acuerdo de unión civil o simplemente en pareja. Cada caso es único.

Es incómodo hablar de dinero cuando uno lo está pasando mal, pero entre más rápido se converse este tema, mucho mejor y, desde mi punto de vista, ideal que quede reflejado en algún documento legalizado para evitar a futuro cualquier cambio de opinión. Pero esto es ideal que siempre lo veas con profesionales.

Finanzas personales

Nos cambia la vida, nos cambia el presupuesto, nos cambian nuestras responsabilidades, por lo cual es vital revisar nuestra situación económica actual.

Analiza tus fuentes de ingresos y los gastos mensuales que debes cubrir. Esto incluye evaluar tus ingresos laborales, inversiones, posibles manutenciones y cualquier otra fuente de ingresos.

Al mismo tiempo, examina tus gastos regulares, como vivienda, alimentación, servicios, transporte y otros gastos esenciales.

Identificar tus ingresos y gastos te ayudará a establecer un presupuesto realista y tomar decisiones financieras adecuadas.

Presupuesto y planificación financiera

Una vez que comprendas tus ingresos y gastos, es esencial crear un presupuesto para administrar tu dinero de manera efectiva.

Identifica tus prioridades financieras y ajusta tus gastos según tus necesidades. Considera la posibilidad de ahorrar para emergencias, establecer metas financieras a largo plazo (como la jubilación) y pagar cualquier deuda existente.

Actualización de documentos legales, financieros y datos de contacto

Revisa tus documentos legales y financieros, como testamentos, poderes notariales, cuentas bancarias conjuntas, seguros de vida y de salud. Asegúrate de actualizarlos según tu nueva situación. Esto garantizará que tus deseos y decisiones estén reflejados correctamente en estos documentos y protegerá tus intereses financieros.

De manera adicional, recuerda actualizar la información de tus contactos en caso de emergencia para que tu ex no reciba información confidencial tuya.

Busca asesoramiento profesional

Considera la posibilidad de buscar ayuda de profesionales en el ámbito legal y financiero, como abogados especializados en derecho familiar y asesores financieros. Ellos podrán brindarte orientación específica basada en tu situación y ayudarte a tomar decisiones informadas y ante lo que has firmado durante tu relación.

Los niños también comen

Una frase que me ha marcado y que la reitera la abogada Carmen Gloria Arroyo en el libro Y no vivieron felices para siempre.

Hay que considerar que se debe hablar de esto y si hay niños de por medio se debe garantizar lo mejor para ELLOS dejando los problemas de adulto de lado. Sé que suena terrible dejar inclusive nuestro dolor de lado, pero son nuestros hijos y debemos velar por ellos y que tengan sus pilares (mamá y papá) presentes. Cada caso es único, pero lo ideal es que si las situaciones de vida lo permiten, los niños deben tenernos a ambos presentes.

Para mí es fundamental, y lo que me asesoraron mis abogados, es que cuando ya se toma la decisión de separación se debe actuar en el Juzgado de Familia para garantizar el bienestar de los pequeños y en el caso que lo requiera la madre, también que obtenga la patria potestad.

A pesar de que se pueda firmar un acuerdo de pensión alimenticia hay que considerar que muchas personas no cumplen con el pago u otorgan menos de lo que los niños necesitan, por lo cual es un factor importante en las finanzas familiares a considerar.

Si bien en Chile cada vez será más intransigente este tema, muchas personas por temor, amenazas u otros factores no escalan ni visibilizan esta situación y sacan a sus hijos adelante sea como sea, por lo cual, siempre se deberá considerar esto en nuestras finanzas personales.

Recuerda que cada situación de separación es única, por lo que es importante adaptar estos consejos a tu caso particular. Tomarte el tiempo para cuidar de ti, tu salud por completo para que puedas seguir avanzando en tu vida y que las evaluaciones del área legal y finanzas personales se deben considerar y son parte de este proceso.