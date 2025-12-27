Claro Arena: sostenibilidad diseñada desde el origen

En un escenario donde la sostenibilidad se ha vuelto una exigencia ineludible para la infraestructura contemporánea, Claro Arena destaca no por sumar soluciones aisladas, sino por haber incorporado este enfoque como parte estructural de su diseño y operación; un proceso en el que el rol de WSP fue determinante.

Desde las primeras etapas del proyecto, WSP acompañó a Cruzados como asesor estratégico, integrando criterios ambientales, sociales y de eficiencia operacional en la toma de decisiones clave. El diseño de Claro Arena fue concebido desde el primer momento bajo nuestro enfoque Future Ready®, cuyo objetivo es generar valor mediante el estudio de tendencias clave, convirtiendo así los riesgos en oportunidades y ventajas competitivas, otorgando resiliencia a las ciudades del mañana. Esta metodología permitió que la sostenibilidad no fuera entendida como un complemento, sino como un eje transversal que influyó en la planificación, el diseño de las ingenierías y el gerenciamiento de la construcción del recinto, proyectando un estadio preparado para los desafíos del futuro.

La experiencia global de WSP, con más de 150 estadios desarrollados en distintos países, fue un aporte decisivo. Referentes internacionales como el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta —reconocido como el más sustentable del mundo— entregaron aprendizajes que fueron adaptados al contexto local, dando lugar a soluciones concretas: generación de energía renovable, iluminación LED de alta eficiencia, sistemas de reutilización de agua y un uso responsable de materiales reciclados y reciclables.

Los resultados de esta estrategia se reflejan en los reconocimientos obtenidos por Claro Arena en solo seis meses. A nivel nacional, el proyecto fue distinguido por la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC) como “Proyecto Destacado del Año en Infraestructura”, destacando su enfoque integrador. En el ámbito internacional, el Sustainability Delivered Award, otorgado en la Cumbre de Diseño y Desarrollo de Negocios de Estadios 2025 en Old Trafford, posicionó al recinto entre los más avanzados del mundo en sostenibilidad desde el diseño hasta la operación. A ello se suman las nominaciones como finalista en categorías como “Mejor Destino” y “Fachada y Exterior”, que refuerzan su valor urbano y arquitectónico.

En seis meses, Claro Arena demuestra que cuando la sostenibilidad se diseña desde el origen, los resultados trascienden los premios. Se convierten en estándares. Y en ese camino, el aporte de WSP confirma que la ingeniería estratégica es clave para construir infraestructura con sentido y proyección.