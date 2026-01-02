Morir con una sonrisa

Que en 2025 la canción más escuchada del mundo haya sido una que no responde a las modas no contradice el dominio del pop urbano ni del rap, sino que lo complementa y lo explica mejor.

Que Die With a Smile haya sido la canción más escuchada de 2025 no es solo un dato curioso ni un buen titular de cierre de año: es una señal. En un ecosistema musical atravesado por la velocidad, el consumo fragmentado y la tiranía del scroll, el tema que más veces se repitió en el planeta fue una balada clásica, de tempo lento, estructura reconocible y una emocionalidad que no pide permiso ni se esconde detrás de ironías generacionales. Una canción que, a primera escucha, parecía no responder a ninguna de las reglas no escritas del hit contemporáneo.

Los números ayudan a dimensionar la anomalía: más de 1.700 millones de reproducciones globales en Spotify, presencia sostenida durante todo el año en el Top Global y una circulación constante que no dependió de un momento viral específico, sino de algo mucho más difícil de lograr hoy: permanencia. Die With a Smile no explotó para luego desaparecer, no fue un éxito de quince segundos ni una canción diseñada para sobrevivir en clips, sino un tema que la gente eligió volver a escuchar, una y otra vez, durante meses.

El contraste se vuelve aún más elocuente cuando se mira el mapa completo del consumo musical en 2025. Bad Bunny volvió a ser el artista más escuchado del año, bordeando los 20 mil millones de streams, seguido por nombres que llevan tiempo marcando la agenda global como Taylor Swift, Drake, The Weeknd o Billie Eilish. El rap, el pop urbano y sus derivados siguen siendo los géneros más convocantes del planeta. No hay sorpresa ahí, ni tampoco una crítica implícita: ese es el sonido dominante de la época y cumple perfectamente su función.

Lo llamativo es que, aun en ese contexto, la canción más escuchada del año no pertenece a ese universo. No responde a la lógica del pulso constante, ni al lenguaje del beat inmediato, ni a la estética del consumo rápido. La balada interpretada por Lady Gaga y Bruno Mars funciona desde otro lugar, uno que parecía relegado a una nostalgia discreta pero que, de pronto, vuelve a ocupar el centro: el de la gran canción emocional, cantada, frontal, donde la melodía y la interpretación importan más que el contexto digital que la rodea.

Ahí aparece una primera tesis posible. No todo lo que domina las cifras define el imaginario emocional de una época. Los géneros urbanos organizan la rutina diaria -playlists de trabajo, viajes, ejercicio, fondo sonoro-, pero cuando se trata de la canción que la gente decide repetir de forma casi íntima, el criterio cambia. Die With a Smile no funciona como música de paso, sino como acompañamiento, como banda sonora personal, como una pieza que se escucha completa y que pide algo cada vez que vuelve a sonar.

La segunda tesis es todavía más incómoda para quienes insisten en que el streaming mató ciertas formas musicales: hay formatos que no se extinguen porque no dependen de la moda. La balada -o el “lento” con vocación de estándar- no compite con el algoritmo, lo atraviesa. Puede desaparecer del primer plano durante años, pero nunca pierde del todo su potencia simbólica, porque está atada a algo más estable que la tendencia: la experiencia humana básica de querer decir y escuchar algo sin filtros.

Y una tercera reflexión se impone casi sola. El público no es tan pasivo ni tan moldeable como solemos creer. Bajo la superficie de lanzamientos frenéticos, colaboraciones calculadas y éxitos diseñados para durar lo justo, persiste una necesidad elemental: canciones que nombren algo reconocible, que no exijan contexto, que funcionen como refugio emocional en medio del ruido. Canciones que no se escuchan “porque están ahí”, sino porque cumplen una función afectiva concreta.

Que en 2025 la canción más escuchada del mundo haya sido una que no responde a las modas no contradice el dominio del pop urbano ni del rap, sino que lo complementa y lo explica mejor. Mientras una parte de la música acompaña el ritmo de la época, otra -más silenciosa, más persistente- se encarga de recordarnos que, incluso en tiempos de aceleración permanente, seguimos buscando lo mismo de siempre: una buena melodía, una voz creíble y una emoción que no expire a la semana siguiente.

Tal vez por eso, en medio de tanto ruido, la canción que más escuchamos fue precisamente la que se permitió detenerse. Y sonreír.