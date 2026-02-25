El invierno demográfico amenaza la capacidad productiva

El verdadero riesgo no es tener menos hijos; es envejecer con baja productividad y sin modernizar nuestra estructura económica. El invierno demográfico no es destino. Es una advertencia.

Chile alcanzó una tasa de fecundidad de 0,97 hijos por mujer, la más baja de su historia. En pocos años más, las defunciones superarán a los nacimientos. No es solo un dato demográfico. Es una señal económica.

Menos nacimientos hoy significan menos fuerza laboral mañana, mayor presión sobre las pensiones y menor dinamismo productivo. Ignorarlo sería un error; abordarlo desde la alarma también lo es.

La explicación cultural es cómoda, pero incompleta. Cuando la vivienda es inaccesible, el empleo inestable y el costo de criar supera la capacidad de ahorro, postergar hijos es una decisión racional. Las familias no desaparecen. Se adaptan a los incentivos.

La experiencia internacional lo confirma. Corea del Sur ha destinado miles de millones en bonos por nacimiento sin revertir la caída, porque mantuvo rigideces laborales y altos costos estructurales. La lección es clara: no se trata de transferir más recursos, sino de ordenar mejor el sistema.

Otros países han combinado incentivos con flexibilidad laboral y políticas de vivienda joven, entendiendo que familia y desarrollo profesional no deben competir. Esto refleja un enfoque estratégico, que busca fortalecer el capital humano y reducir la incertidumbre.

En paralelo, hay una dimensión adicional que Chile no puede ignorar. Un país que envejece puede sostener el crecimiento si aumenta la productividad por persona. Y ahí la innovación, especialmente la Inteligencia Artificial, es clave. Automatización, optimización de procesos, apoyo en salud y sistemas de cuidado inteligentes pueden compensar parcialmente la reducción de fuerza laboral y elevar el valor generado por cada trabajador.

La pregunta es si usaremos esta presión para rediseñar los incentivos y acelerar la innovación, o si volveremos a reaccionar tarde, cuando el costo ya sea estructural.