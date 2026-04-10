Se vuelve realidad

Volver, en el rock, casi siempre es un problema. Volver implica negociar con la memoria, con la expectativa, con una versión congelada de uno mismo. Muchas bandas regresan para administrar lo que fueron. Otras, derechamente, para repetirse. Acá no pasa eso. Este es un disco a la altura del mejor catálogo de Los Tres. Y eso, en una historia como esta, no es menor.

Escuchar un disco bajo embargo tiene algo de ritual: uno entra solo, sin ruido, sin contexto, sin opiniones alrededor. Pero hay discos que no necesitan tiempo para ordenarse. Este es uno de ellos. XCLNT, lo nuevo de Los Tres, no suena como un regreso. Suena como una banda que nunca dejó de estar.

Porque volver, en el rock, casi siempre es un problema. Volver implica negociar con la memoria, con la expectativa, con una versión congelada de uno mismo. Muchas bandas regresan para administrar lo que fueron. Otras, derechamente, para repetirse. Acá no pasa eso. Este es un disco a la altura del mejor catálogo de Los Tres. Y eso, en una historia como esta, no es menor.

Hay, además, un dato que no es solo dato: es estructura. XCLNT es el primer álbum en 27 años con la formación original. Y eso no funciona como nostalgia, sino como orden. Lo que se escucha es una banda completa, no solo reunida, sino alineada. Hay algo en el pulso, en la manera de tocar, en cómo respira el grupo, que devuelve una sensación de unidad que no se puede fingir.

Grabado en Abbey Road Studios, el disco suena grande, pero nunca grandilocuente. Hay profundidad, hay detalle, pero sobre todo hay claridad. No intenta impresionar: se instala. Y desde ahí despliega todo lo que siempre ha sido Los Tres, sin necesidad de subrayarlo.

Porque este disco recorre su propio mapa. Hay rockabilly en INRI, ejecutado con precisión y naturalidad, sin disfraz ni nostalgia impostada. Hay una veta más cruda, más directa, en Que Vuele, probablemente lo más cercano al espíritu de Los Pettinellis que haya firmado la banda en años: guitarras al frente, nervio, urgencia contenida. Está también Empelota, un medio tiempo que crece desde la contención y que termina siendo uno de los puntos altos del disco, por su equilibrio entre forma y emoción. Y aparece La vida al revés, una balada de aire latino, delicada, sin exceso, donde la banda baja el volumen sin perder intensidad. Todo eso convive con la cueca Perro muerto, que no funciona como cita ni como guiño, sino como parte orgánica de un lenguaje que siempre ha sido híbrido.

Más que estilos, lo que aparece es una identidad que no necesita explicarse. Los Tres no están mostrando lo que pueden hacer: están haciendo lo que son.

Y ahí entran las letras. Hay una línea que cruza el disco y que tiene que ver con el paso del tiempo, con la pérdida, con una forma de reconstrucción que no es épica, sino más bien íntima. No hay dramatismo exagerado ni nostalgia decorativa. Hay aceptación. Lo notable es que el disco no se refugia en esa claridad. No es un museo. No es una colección de gestos conocidos. Hay intentos por moverse, por tensar el sonido, por abrir pequeñas grietas dentro de su propio lenguaje. Pero lo hacen sin perder el centro. Sin traicionarse.

XCLNT se estrena hoy viernes en plataformas. Y más allá de la ansiedad propia del lanzamiento, lo que queda después de escucharlo es otra cosa: la sensación de que Los Tres no vuelven para recordar lo que fueron, sino para confirmar lo que siguen siendo.

No hay intento de volver atrás. Hay algo más complejo, más adulto: quedarse. Y sonar así.