Lecciones de Estonia: ¿Qué le falta a Chile para consolidar su propio Estado Digital?

Nuestro país ha liderado el despliegue de la red 5G en América Latina. Sin embargo, la paradoja local es evidente: tenemos una carretera digital de alta velocidad, pero los servicios del Estado que transitan por ella siguen atrapados en un estándar analógico o semiautomatizado.

Una generación después de iniciar su revolución tecnológica, Estonia sigue siendo el referente global en gobierno electrónico (e-government). Sin embargo, en pleno 2026, el debate para el país báltico ya no es si su estructura es digital, sino cómo mantener el liderazgo frente a competidores como Singapur o Dinamarca.

Este escenario plantea dos interrogantes ineludibles para nuestro país: ¿Qué tan lejos está Chile de ese estándar y qué podemos aprender de su experiencia? Mientras el país europeo con apenas 1,3 millones de habitantes reinventa su modelo, Chile —líder de la región en conectividad— aún arrastra brechas clave en interoperabilidad, burocracia y cultura institucional.

El espejo de los datos: Estonia vs. Chile

Para entender la distancia entre ambas realidades, vale la pena contrastar los hitos que transformaron a Estonia en una “sociedad sin papeles” con el panorama chileno actual:

Identidad Digital y Trámites : En Estonia, el 90% de los ciudadanos usa activamente su ID digital para firmar documentos legales y realizar casi cualquier trámite estatal en minutos. En Chile, si bien la ClaveÚnica fue un salto cuántico (masificada por la pandemia), su uso sigue fragmentado. El Estado chileno aún exige trámites presenciales o validaciones notariales para procesos que en el báltico se resuelven con dos clics.

: En Estonia, usa activamente su ID digital para firmar documentos legales y realizar casi cualquier trámite estatal en minutos. En Chile, si bien la ClaveÚnica fue un salto cuántico (masificada por la pandemia), su uso sigue fragmentado. El Estado chileno aún exige trámites presenciales o validaciones notariales para procesos que en el báltico se resuelven con dos clics. Salud Eficiente : El 99% de las recetas médicas en Estonia son electrónicas. En Chile, aunque el sistema de receta digital avanzó con

fuerza tras la Ley de Fármacos II, la integración entre la salud pública (Fonasa) y privada (Isapres/Previsiones) sigue siendo un archipiélago de plataformas que no conversan entre sí.

: El en Estonia son electrónicas. En Chile, aunque el sistema de receta digital avanzó con fuerza tras la Ley de Fármacos II, la integración entre la salud pública (Fonasa) y privada (Isapres/Previsiones) sigue siendo un archipiélago de plataformas que no conversan entre sí. Voto Electrónico y Confianza: En las elecciones estonias de 2023, más de la mitad de los votantes sufragó por internet, un sistema que implementaron en 2005. En Chile, un país con una profunda tradición de voto en papel y desconfianza institucional, el debate sobre el voto electrónico sigue congelado por temor a vulnerabilidades cibernéticas y falta de consenso político.

La paradoja de la infraestructura: El caso del 5G

Uno de los puntos más llamativos respecto de la infraestructura digital de Estonia es que su cobertura de red 5G se encuentra por debajo del promedio de la Unión Europea, lo que demuestra que incluso los pioneros sufren fatiga de infraestructura.

La oportunidad chilena: Aquí es donde Chile tiene una ventaja comparativa. Nuestro país ha liderado el despliegue de la red 5G en América Latina. Sin embargo, la paradoja local es evidente: tenemos una carretera digital de alta velocidad, pero los servicios del Estado que transitan por ella siguen atrapados en un estándar analógico o semiautomatizado.

Innovación de vanguardia frente al “trámite” local

Estonia no solo digitalizó su burocracia, sino que la convirtió en un motor económico mediante programas como la Residencia Digital (e-residency), que permite a emprendedores de todo el mundo fundar empresas en la Unión Europea de forma remota. Además, hoy impulsan el proyecto AI Leap, diseñado para masificar herramientas de Inteligencia Artificial en escuelas y universidades.

En contraste, Chile promulgó la Ley de Transformación Digital del Estado, cuyas metas se han ido postergando gradualmente. Aunque iniciativas como Comisaría Virtual o la digitalización del Servicio de Impuestos Internos (SII) son casos de éxito locales, el corazón de la administración pública centralizada y municipal sigue operando bajo lógicas del siglo pasado.

Conclusión: El desafío de la madurez

Estonia ya logró lo que se propuso en los años 90: eliminar la burocracia para hacerle la vida más fácil a las personas. Su desafío actual es proteger la privacidad y blindar su ciberseguridad en un entorno geopolítico complejo.

Para Chile, la lección es clara. El problema de la descentralización y el desarrollo nacional no se resolverá instalando más antenas, sino inyectando urgencia política a la modernización del Estado. Si no logramos que las instituciones conversen entre sí y que la ClaveÚnica, con los niveles de seguridad que se requieran, reemplace definitivamente al mesón de atención, seguiremos mirando el milagro estonio como una utopía lejana, en lugar de un objetivo alcanzable.