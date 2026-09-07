¿Amenaza u oportunidad?: el nuevo escenario del e-commerce farmacéutico que irrumpe con Mercado Libre

Ver como amenaza esta irrupción en el mercado farmacéutico no parece permitir observar el camino de oportunidades que podemos tener como profesionales y de ampliar el acceso a medicamentos eficientemente.

Tras la autorización a 13 farmacias Cruz Verde para comercializar y despachar medicamentos por Mercado Libre, varios actores -entre ellos el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile- han manifestado su preocupación por esta práctica. El modelo no es diferente a los ya conocidos en otras plataformas de marketplace de menor tamaño y farmacias independientes.

Es importante aclarar que los medicamentos no son productos de mercado común, son productos regulados para la atención asistencial y clínica, por eso se expenden en farmacias y no en cualquier establecimiento comercial. Que los medicamentos se dispensen por un químico farmacéutico y por su equipo conformado por auxiliares de farmacia, no es baladí: se requiere que las personas sean guiadas y orientadas sobre cómo usar los fármacos de manera correcta, segura y eficaz.

Puede que hoy con la IA, o simplemente googleando, aparezcan las reacciones adversas y recomendaciones de cómo consumirlos, pero el criterio, las restricciones regulatorias, las interacciones con otros medicamentos, incluso con alimentos, son conocimientos y habilidades que se adquieren en la educación superior.

Probablemente en internet se puede leer y conocer de muchos temas, pero ¿quién se defendería en tribunales sin un abogado?, o ¿quién regularizaría un plano sin un arquitecto? Adicionalmente, se cree que muchos productos se venden sin receta, lo que no es cierto ya que más del 80% sí se venden con prescripción. Puede que los consigan sin ella y por eso el farmacéutico es quien debe hacer esa excepción, dispensando en forma controlada algo que debiera quedar registrado. En términos simples, el químico farmacéutico es un profesional de la salud y las farmacias son centros de salud.

Hoy existen varios marketplace farmacéuticos donde la responsabilidad cae en la farmacia autorizada para la venta online. El profesional de esa farmacia es el responsable de que el medicamento dispensado llegue a la puerta del paciente en condiciones óptimas de integridad, temperatura y humedad.

Hasta ahora, Mercado Libre y Cruz Verde asumieron esas reglas: cada uno de los químicos farmacéuticos de las 13 Cruz Verde son los responsables sanitarios de estas dispensaciones; el paciente puede reclamarle a ellos si el medicamento llega en malas condiciones. Cada uno de estos usuarios tiene la prerrogativa de solicitar orientación farmacéutica al momento de la adquisición, de pedir alternativas bioequivalentes y exigir orientación para ver si el medicamento recetado es GES (Garantía Explicita en Salud). Por tanto, deben ser dispensados en el respectivo Cesfam u hospital, o bien seguir el proceso de las isapres y adquirirlo con aproximadamente un 20% del costo real.

Un reciente estudio de IPSUSS indica que el 70% de los encuestados gasta más de $30.000 por no poder acceder oportunamente a su medicamento, por falta de hora médica, desabastecimiento o tiempos de espera.

Ver como amenaza esta irrupción en el mercado farmacéutico no parece permitir observar el camino de oportunidades que podemos tener como profesionales y de ampliar el acceso a medicamentos eficientemente. Quizá sea oportuno que Mercado Libre incluya en su oferta a las farmacias independientes, que hagamos más eficiente el GES y que incluya con registros de responsabilidad de los servicios farmacéuticos, entre ellas la de dispensar sin receta, orientación e inventario, almacenamiento, distribución y dispensación, acorde a las condiciones sanitarias referidas en la regulación y control para un acceso oportuno y de calidad.