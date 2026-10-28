Chile necesita más técnicos

En la Unión Europea, el 49% de los estudiantes de media opta por esta modalidad, destacando casos emblemáticos como Alemania, Austria o Suiza, donde una proporción relevante de la matrícula se forma mediante el sistema dual, combinando el aprendizaje en las aulas con la práctica en empresas.

La reciente información publicada en distintos medios sobre la mayor tasa de empleo entre quienes cursaron Educación Media Técnico-Profesional (EMTP), en comparación con la modalidad científico-humanista -10,2% frente a 11,8%, respectivamente- invita a mirar con mayor atención el aporte de esta formación a las oportunidades de los jóvenes en nuestro país.

Sin desconocer los múltiples factores que inciden en la empleabilidad, esta diferencia pone en valor una propuesta educativa que va más allá de la vinculación temprana con el mundo laboral: la formación dual, las alternancias y los talleres prácticos permiten aplicar conocimientos, resolver problemas reales y desarrollar capacidades como la autonomía y la adaptación, por ejemplo.

Como Fundación con 19 liceos técnicos-profesionales en cinco regiones del país y más de 12.600 estudiantes, entendemos que preparar para el trabajo también significa formar para seguir aprendiendo, tomar decisiones y desenvolverse en entornos cambiantes. Por eso la educación TP debe ofrecer trayectorias que permitan acceder a un empleo, continuar estudios o emprender, según los intereses y proyectos de cada estudiante. Y es ahí donde está su valor.

La evidencia internacional también nos confirma que potenciar la Educación Media Técnico Profesional (EMTP) no solo es una buena idea en Chile, sino una tendencia global. En la Unión Europea, el 49% de los estudiantes de media opta por esta modalidad, destacando casos emblemáticos como Alemania, Austria o Suiza, donde una proporción relevante de la matrícula se forma mediante el sistema dual, combinando el aprendizaje en las aulas con la práctica en empresas. En dicho bloque, las tasas de empleo de los egresados técnicos también es superior a la de quienes cursan otra modalidad.

Estos datos invitan a proyectar la realidad chilena bajo el mismo prisma: revalorizar la educación técnico profesional en nuestro país no solo responde a la necesidad de otorgar competencias prácticas a los jóvenes, sino que constituye una estrategia relevante para fortalecer la empleabilidad y reducir de forma sustantiva el desempleo juvenil.

Estos datos debieran ayudar a que en Chile se pueda impulsar un compromiso mayor para fortalecer espacios formativos, actualizar equipamientos y profundizar la colaboración con empresas e instituciones de Educación Superior. Chile más que nunca necesita reconocer en la educación media técnico profesional una opción con mérito propio, capaz de transformar el talento de sus jóvenes en oportunidades reales para el desarrollo del país.