Los dardos de Quiroz y la receta para llegar al desarrollo: las siete intervenciones que marcaron ENADE 2026

El ministro de Hacienda defendió sus ambiciosas metas de crecimiento y lanzó críticas a la oposición, mientras empresarios y expertos abordaron los desafíos de la inversión, el empleo y la caída de la natalidad para alcanzar el esquivo desarrollo.

AGENCIA UNO

Bajo el lema “Tempus Invertendi: Tiempo de Invertir”, tuvo lugar el Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE) 2026. Desde las 08.00 horas, Metropolitan Santiago recibió a empresarios, representantes de la sociedad civil, autoridades de Gobierno e intelectuales con el fin de abrir el diálogo sobre inversión y crecimiento a largo plazo.

El foro, como es habitual cada año, contó con la participación del Presidente de la República y el ministro de Hacienda, así como de los representantes de ICARE —la corporación organizadora del evento— y de la Confederación de la Producción y el Comercio. Asimismo, como ha sido la tónica de los últimos años el animador Mario Kreutzberger también se hizo presente.

EL DÍNAMO reunió las intervenciones más destacadas de la jornada: las ambiciosas metas de Quiroz y sus recados a la oposición, el cierre del ciclo de Susana Jiménez al mando de la CPC, la mirada a largo plazo que propuso Renzo Corona (ICARE), la ruta que delineó Juan Carlos Jobet para aprovechar al máximo las industrias estratégicas de Chile, el llamado de Don Francisco, el camino que sugiere Sergio Urzúa para que Chile para alcance el tan esquivo desarrollo y la arenga del presidente José Antonio Kast.

La ambición de Jorge Quiroz

Pasados unos minutos del inicio de su discurso, el secretario de Estado, en línea con el tono sin ambages que ha cultivado, reiteró su meta de doblar el crecimiento y disminuir el empleo a un 4,5%: “En lo personal, al menos, no tengo miedo a equivocarme por ambicioso”.

En ese sentido, refutó a quien piense a que la economía se recupera mediante inversión pública. “No hay nada que reemplace a la iniciativa privada para generar progreso. Nada”, aseveró.

Por otra parte, lanzó un dardo a la oposición y sus idas al Tribunal Constitucional. “El TC está llamado a resolver las más altas controversias (…) y no a traumatizar la vida social impugnando cada decisión de política pública del Gobierno”, sostuvo, en respuesta al requerimiento que presentaron parlamentarios y alcaldes de ese sector, junto al gobernador Claudio Orrego, contra el decreto que introduce cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

También Quiroz dejó espacios para algunos pasajes más distendidos. “Mucha gente me ha dicho: abra la billetera”, bromeó en referencia a su política fiscal vinculada a un gasto más austero.

Susana Jiménez, el cierre de una era

Si bien la presidenta de la CPC destacó el aporte del sector privado en la generación de empleo formal. así como en el acceso a oportunidades de desarrollo, reconoció la pérdida de dinamismo en comparación con décadas anteriores.

Sin embargo, hizo un llamado a retomar ese impulso. “Ya lo supimos hacer, lo hicimos durante varias décadas, cambiamos a este país y, de alguna manera, nos pusimos a hibernar. Estuvimos como 10 años hibernando”, dijo. “Ahora es el momento de salir, volver a invertir, jugarnos por nuestro país”, instó.

También reconoció la gestión del Gobierno en esa área y valoró que con la megarreforma se recupera “algo de competitividad tributaria”. Jiménez, quien concluirá su periodo al mando de la CPC en diciembre, instó al Estado a garantizar una institucionalidad sólida y llamó a las empresas a comprometerse con el país. “Cuando existen las condiciones, la empresa responde. Responde en forma rápida, eficiente y oportuna”, afirmó.

Renzo Corona, el reconocimiento a Quiroz

El presidente de ICARE, Renzo Corona, aseveró que para invertir en el país se requiere de “reglas, plazos razonables e instituciones que funcionen”. En ese sentido, destacó la labor de Quiroz para propiciar ese entorno. “Ha dado pasos importantes para mejorar las condiciones que Chile necesita para volver a crecer”, reconoció.

Asimismo, hizo un llamado a los presentes a “aspirar a un estándar más alto, ser la mejor empresa posible para Chile”. Corona también llamó a invertir en la capacitación de los trabajadores frente a la irrupción de la inteligencia artificial.

Adicionalmente, instó a construir acuerdos que trasciendan gobiernos para sostener el desarrollo. “Los países serios no se reinventan cada cuatro años”, advirtió.

“La grandeza de un país no depende de los recursos que duermen bajo su suelo, sino del valor que somos capaces de despertar en su gente. Chile tiene con qué”, cerró.

Juan Carlos Jobet y la ruta para aprovechar las capacidades de Chile

En su alocución, el director de SEDE UAI expuso los resultados de El potencial de Chile en el siglo XXI, un estudio que analiza la capacidad de crecimiento hacia 2050 de cuatro industrias estratégicas: minería, energía, acuicultura y sector forestal.

A juicio de Juan Carlos Jobet, el país tiene la oportunidad de adoptar las transformaciones globales en progreso y de derribar “el falso dilema entre cuidar el medio ambiente y crecer”. Asimismo, destacó el potencial de la minería del cobre, que verá aumentada su demanda en un 50% y llamó a avanzar hacia una matriz energética casi 100% renovable en los siguientes 20 años y ampliar la matriz forestal.

Con el desarrollo de estas industrias energéticas, Chile podría obtener casi un millón de empleos directos, según expuso. “Nuestra invitación es que el mundo empresarial invierta la mirada para que juntos podamos volver a invertir en Chile”, sostuvo.

El llamado de Don Francisco

En sintonía con el lema del foro, el animador postuló que una de las inversiones más importantes “es la inversión social” y reparó en que “el éxito hay que compartirlo”.

Asimismo, en referencia a la Teletón que se realizará este 6 y 7 de noviembre hizo un llamado: “Les pido que se metan la mano al bolsillo también porque necesitamos del apoyo de todos ustedes”.

En otro pasaje de su discurso, Don Francisco llamó al empresariado a apoyar a los medios de comunicación. “Ustedes saben que los medios tradicionales están languideciendo. Me refiero a la televisión, a la radio, los diarios —que prácticamente están desapareciendo— y las revistas (…) Vamos a quedar con nuestras comunicaciones en manos extranjeras, porque no somos dueños de Instagram, TikTok y YouTube, somos dueños de nuestros medios aquí nacionales“, reflexionó.

Sergio Urzúa y la receta para alcanzar el desarrollo

El economista y profesor de la Universidad de Maryland Sergio Urzúa advirtió que Chile requiere crecer un 3,7% para evitar que crezca el número de desocupados, en lugar del 3% que se necesitaba hace una década.

Sin embargo, esta brecha no es la más preocupante a su juicio. “Hay un consenso civilizatorio que el crecimiento económico tiene que volver. Lo que me preocupa es otro shock que se está incubando en Chile y que tiene grandes efectos: cigüeñas”, advirtió.

Urzúa calificó la caída de la natalidad en Chile como “un desplome gigantesco, con consecuencias que no hemos reparado en su magnitud”. Una de ellas es que en 2045 la fuerza de trabajo potencial podría ser un tercio de la que existe hoy. “Si es que Chile vuelve a crecer y vuelve a crear empleo, ¿quién va a trabajar? Es una cosa que no nos hemos preguntado, si nosotros vamos a crecer, si esto automáticamente va a crear empleo”, planteó.

En esa línea, propuso recuperar el crecimiento económico mediante la inversión en capital humano, tecnología e innovación y aprovechar la caída de la natalidad para mejorar la educación. “De mantenerse el mismo presupuesto de hoy al 2040 se podría gastar 74% más por niño y de aumentarlo, podría llegar a 134% más por cada uno. Así, se podría llegar a invertir el doble en cada uno (…) Si se hacen bien las cosas Chile puede de hecho pasar al desarrollo en un par de décadas muchas gracias”, pronosticó.

La arenga de Kast

El presidente José Antonio Kast fue el encargado de cerrar el encuentro y lo hizo recurriendo a una de sus frases emblemáticas de campaña —”todo va a estar bien”— ; y con un llamado a las empresas para invertir en el país.

Con una broma sobre sus dificultades con el inglés y el latín, Kast enfatizó en el lema del foro. También invitó a los presentes a tomar partido en “dar vuelta un momento muy difícil”. “Nosotros estamos haciendo esa pega. La pregunta es si ustedes están dispuestos a hacerla. ¿Qué hacer? Yo no soy nadie para dar consejos, pero tengo claro que mi padre se habría activado y habría ejecutado. Si le hubiesen dicho, ‘le destrabo este proyecto para que haga una planta’, él la habría echado a andar al tiro. Habría contratado, de todas maneras, más personas. Habría cuidado a los suyos. Así que contraten, no hay mejor política pública que el trabajo formal con contrato “,

“Tenemos que superar ese pesimismo. El camino no es fácil. Y la invitación no es fácil. Exige compromiso, trabajo, esfuerzo, sacrificio y algo de paciencia. Pero sabemos de qué está hecho nuestro país. Nuestro país está hecho de talento, de trabajo, de buenas personas. Y cuando era candidato les decía no se preocupen, todo va a estar bien. Y hoy después de siete meses quiero invitarlos y decirles que todo va a estar bien, si cada uno hace lo que le corresponde“, añadió.

Al final de su discurso y en tono distendido, resaltó las virtudes del territorio nacional haciendo referencia a una frase viral. “Como lo dijo un joven en 2015 y muchos no lo entendieron, después de un triunfo de Chile en el área deportivo: (somos) el mejor país de Chile, hermano. Eso es lo que tenemos. El mejor país del mundo para invertir, para crecer y para sacar adelante a nuestras familias”, cerró.