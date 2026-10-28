CFA proyecta cumplimiento de meta fiscal en 2026 y advierte riesgo de superar deuda pública a partir de 2027

El organismo apuntó que el mayor precio del cobre y el lito cimentaron el primer cumplimiento en cuatro años.

CFA

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) destacó ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos que la Dipres proyecte cumplir las metas fiscales 2026-2027, gracias al mayor precio del cobre y el litio, que constituiría el primer cumplimiento en cuatro años y un avance en la reducción de los déficits estructurales.

Sin embargo, el organismo apuntó al riesgo de superar la deuda pública para el periodo 2028-2031 ante la caída de los ingresos estructurales estimados.

También señala que mientras la deuda bruta proyectada por la Dipres se mantendría cercana al nivel prudente de 45% del PIB durante ese tramo de años, pero sus estimaciones muestran que la probabilidad de superarlo en 2029 sería superior al 50%.

En materia de gastos, el CFA reconoció los recortes realizados por la Dipres durante el año, aunque advirtió que su efecto neto ha sido acotado, debido al reconocimiento que hizo el gobierno de obligaciones vigentes -cuyo financiamiento no estaba plenamente identificado-, presiones recurrentes y nuevas medidas de gasto.

Así, el Consejo remarcó que el gasto proyectado supera en 0,28% del PIB lo aprobado en la Ley de Presupuestos, mientras que el ajuste neto respecto del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026 alcanza solo 0,07% del PIB.

Asimismo, el CFA observó que la megarreforma incorpora medidas de ingresos de carácter transitorio o por una sola vez, y recomendó “identificarlas explícitamente en los Informes de Finanzas Públicas, distinguiéndolas de los recursos permanentes al evaluar el BE y el espacio de gasto”. Por el lado del gasto, indicó que el desafío consistirá en contener las presiones a lo largo del año mediante la gestión presupuestaria.

Nivel de deuda pública

En cuanto a su proyección de deuda pública, el CFA señaló que su escenario base contempla la convergencia del PIB no minero a su nivel tendencial y mayores desembolsos por otros requerimientos de capital que los proyectados por la Dipres.

“Bajo estos supuestos, se advierte que la deuda bruta superaría el nivel prudente de 45% del PIB en 2029, con una probabilidad superior al 50%, incluso suponiendo el cumplimiento de las metas de BE”, alertó el Consejo.

Asimismo, el Consejo indicó que, “si bien la deuda retornaría luego por debajo de ese umbral y se estabilizaría en el largo plazo, ello dependería del cumplimiento de condiciones exigentes, en particular, alcanzar un BE equilibrado desde 2035 y mantener un crecimiento real del gasto de solo 0,4% promedio anual entre 2027 y 2031”.