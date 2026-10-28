Bolsonaro borra carta en que se proclamó presidente electo y ahora se declara “líder de Brasil”

El senador brasileño se comparó con figuras como Charles de Gaulle, José Martí y los opositores venezolanos Juan Guaidó, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro cambió su discurso tras borrar una carta en la que se autoproclamaba “verdadero presidente electo” de Brasil y publicar una nueva versión en la que se definió como “líder de Brasil”.

El excandidato presidencial, que perdió las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva, insistió en denunciar un supuesto fraude electoral, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus acusaciones.

Bolsonaro borra carta en que se proclamó presidente electo

“Quiero dejarlo claro: no huí de Brasil, salí por Brasil; salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece”, afirmó en el nuevo documento.

Además, pidió a la comunidad internacional que no “normalicen lo que está pasando en Brasil” y agradeció al presidente argentino, Javier Milei, por su “coraje” y “sentido de justicia”, así como al mandatario estadounidense, Donald Trump, por recibirlo en su país.

El senador llegó este miércoles a Miami junto a su familia, luego de abandonar Brasil a través de Argentina. En su carta, también se comparó con figuras políticas como el francés Charles de Gaulle, el cubano José Martí y los dirigentes opositores venezolanos Juan Guaidó, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

En cuanto a sus acusaciones electorales, Flávio cuestionó la decisión del juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin de extender en dos horas el horario de votación, argumentando que esta medida habría favorecido a Lula. Sin embargo, los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) indican que durante ese período se registraron cerca de 35.000 votos, una cifra muy inferior a los más de cuatro millones de sufragios que separaron a ambos candidatos. En los comicios, Lula obtuvo el 52% de las preferencias, frente al 48% alcanzado por Bolsonaro.