Evelyn Matthei apunta a Kast por Caso Rabat: “El problema ahora ya es del presidente, no del ministro”

Matthei apeló a los costos políticos que generará a La Moneda la permanencia de Rabat en el Gabinete.

AGENCIA UNO

Evelyn Matthei también se sumó a los cuestionamientos al presidente José Antonio Kast, quien mantiene en el cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la crisis por la entrega de beneficios a violadores de niños por vía administrativa.

En declaraciones a radio Pauta, la ex alcaldesa de Providencia aseveró que “todo el mundo habla de los políticos casi con asco, pero la trayectoria política te enseña estas cosas y lo quiero ligar con lo del ministro Rabat”.

“Si tú leíste la columna de Carlos Peña el domingo, él dijo: Esta era una interpretación plausible de la ley como quedó redactada, y efectivamente, tiene toda la razón. Segundo, esto podría significar economía procesal, es decir, no meterle a la Corte Suprema cosas que retrasan otras causas; lo puedo entender también”, argumentó Evelyn Matthei.

Pero la otrora candidata presidencial apuntó al carácter político de la crisis que afecta al Gobierno por esta situación: “Lo que pasa es que hay que haber estado en la opinión pública, en la reyerta, para darse cuenta de que esas cosas son imposibles de hacer, que la gente no las entiende; que lo que van a generar en materia de opinión pública es tan brutal”.

“Entonces, tanto la foto del avión (de Máximo Pavez) como lo del ministro Rabat, la verdad es que a una persona con mayor trayectoria política probablemente no le hubiera pasado“, apeló Matthei.

Matthei sostuvo que lamenta lo ocurrido con Fernando Rabat, “porque me parece que es un hombre serio, que sabe lo que hace, que es bastante dialogante; así, por lo menos, me lo han señalado distintos tipos de senadores de ambos lados”.

“Por lo tanto, me da pena que le haya pasado, pero una vez que le pasó, uno también tiene que entender que en estos puestos puede haber mala pata y lo mejor para él sería irse ya, ahora“, recalcó la militante UDI.

Ante esto, Evelyn Matthei apuntó a la figura de José Antonio Kast y su defensa al titular de Justicia: “Se equivocó al haber respaldado a Rabat, porque al final el problema ahora ya es del presidente, no del ministro”.