Monsalve apunta a problemas “heredados” para enfrentar la crisis migratoria en el norte

16 de Diciembre de 2022

El subsecretario del Interior señaló que el Gobierno anterior no dejó la tecnología suficiente para vigilar la frontera en Colchane.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, apuntó este viernes a problemas “heredados” desde el Gobierno anterior que complican las labores para enfrentar la crisis migratoria que afecta al norte del país.

La autoridad viajó hasta la comuna de Colchane, en la región de Tarapacá, que durante los últimos años ha sido el epicentro de los conflictos por el ingreso irregular de personas desde la frontera con Bolivia.

En el lugar, el ex diputado PS dio cuenta de las escasas herramientas tecnológicas con las que contarían los equipos de vigilancia para revisar las fronteras y evitar la entrada de migrantes en condiciones irregulares.

“No es posible que no haya tecnología para el control de la frontera. El país que hemos heredado en materia migratoria, no tiene cámaras de vigilancia térmica en la frontera, por lo tanto, no es posible tener un buen control de las fronteras si no está la tecnología adecuada“, expresó la autoridad, según lo consignado por T13.

El subsecretario añadió que “tampoco es razonable que en los puestos de observación no haya posibilidad de comunicación”.

Con estos antecedentes, Monsalve adelantó que dotarán de tecnología satelital a los puntos de observación fronteriza en la que trabajan Carabineros, además de instalar cámaras de vigilancia térmica. También se evalúa subir de categoría la actual Subcomisaría de Colchane para transformarla en comisaría.

Ministra Tohá en Arica

En paralelo a la visita del subsecretario Manuel Monsalve a Tarapacá, la ministra del Interior, Carolina Tohá, emprendió un viaje hacia Arica, en la región de Arica y Parinacota, en donde anunció la creación de un comité interministerial que versará sobre las demandas de las regiones del norte.

La secretaria de Estado enfatizó que “cuando lo hacemos, nuestra forma de trabajar consiste en ir a los lugares, conversar con las autoridades que están día a día ahí, especialmente las electas”, destacando su encuentro con el gobernador regional, Jorge Díaz (DC).

En la instancia, Tohá afirmó que el comité interministerial generará “mayor articulación, que el trabajo sea conjunto y (resolverá) todos aquellos cuellos de botella que se producen en el desarrollo de los proyectos, en la implementación de las medidas, de las decisiones que se toman, las podamos despejar en terreno, junto a las autoridades de la región de manera permanente”.