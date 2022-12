Protestas en Perú suman 22 muertos y la presidenta Dina Boluarte se niega a dejar el cargo

17 de Diciembre de 2022

La mandataria interina, además, ratificó su intención de adelantar las elecciones.

El conflicto político social mantiene en alerta máxima a Perú. La detención del presidente Pedro Castillo luego de pedir la disolución del Congreso y la asunción de Dina Boluarte como nueva mandataria han acelerado las protestas en las calles. Los peruanos piden la salida de la gobernante provisoria, sin embargo, ella pone fechas para nuevas elecciones y se niega a abandonar antes de tiempo el cargo.

La situación de violencia ha escalado a tal punto que el número de personas fallecidas alcanza las 22 en todo lo que va de manifestaciones. En las últimas horas, se reportó que al menos fueron dos las personas que perdieron la vida en enfrentamientos con la policía en el departamento peruano de Junín.

Por ahora la zona donde se enfoca la mayor cantidad de personas heridas y fallecidas, ciudad ubicada en la zona sur central de Perú. Desde la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, informaron que “los 410 establecimientos de salud y hospitales de apoyo de la región se encuentran en alerta roja, con el fin de garantizar la presencia del personal, la disposición de insumos médicos y la atención oportuna de los pacientes”.

Presidenta Dina Boluarte y las elecciones

Otro punto relevante que se ha informado en Perú, fue la decisión del gobierno comandado por la presidenta interina Dina Boluarte, quien informó que las elecciones se van a adelantar de la fecha estimada.

“Quiero ratificar la propuesta de mi gobierno en adelantar las elecciones. Desde este espacio invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para acortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos. Ejecutivo y Legislativo“, afirmó Dina Boluarte.

“¿Qué se resuelve con una renuncia mía, se resuelve el problema? No, no se resuelve el problema (…) Acá vamos a estar firmes hasta que el Congreso resuelva el adelanto de elecciones. O es blanco o es negro, a medias tintas no se resuelven los problemas del país. Está en vuestras manos, señores congresistas, el adelanto de elecciones”, fue su mensaje.

Además, aprovechó la instancia para hablarle a los manifestantes que han salido a las calles de Perú a hacer sentir su molestia, lo que ha generado un conflicto social grave.

“Ni la violencia ni el radicalismo acabará con un gobierno legal y legítimo. No hay espacio para el miedo; sino para la valentía, unidad y esperanza de un país que merece más de sus políticos. Por eso, atendiendo el reclamo de los ciudadanos, quiero ratificar la propuesta de mi Gobierno en adelantar las elecciones”, enfatizó la primera autoridad peruana.