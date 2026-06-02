“Estarías en la cárcel si no fuera por mí”: por qué Donald Trump perdió la paciencia con Netanyahu

“Te estoy salvando el pellejo”, fue otra de las frases que le dedicó el mandatario estadounidense al primer ministro de Israel.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdió la paciencia con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de acuerdo con lo reportado por la prensa estadounidense.

Según informó el medio Axios, la información la confirmó un funcionario de la Casa Blanca, quien dijo que el mandatario norteamericano le mostró su indignación a su aliado en la guerra en Irán durante una conversación telefónica.

La molestia de Trump se conoció luego de que Irán diera a conocer su decisión de suspender las negociaciones para poner fin al conflicto.

Qué le dijo Donald Trump a Netanyahu

“Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí“, fue una de las frases que Trump le dijo a su interlocutor, aseveró el citado medio.

A continuación, el presidente de Estados Unidos le manifestó al primer ministro que “te estoy salvando el pellejo“.

“Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto“, le aseveró luego Trump a Netanyahu.

Otra fuente citada por Axios dijo que el jefe de Estado estaba “furioso” y que en un momento dado le gritó a Netanyahu: “¿Qué demonios estás haciendo?“.

Respecto de por qué Trump arremetió contra el líder israelí, se indicó que se relaciona con la escalada de ataques de Israel en el Líbano, lo que llevó a Irán a suspender las negociaciones de paz.