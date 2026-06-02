Supera los $78 mil millones: así operaba el ejecutivo bancario vinculado a lavado de activos del Tren de Aragua

El fiscal Barros entregó detalles de la Operación Tokio, que terminó por desarticular uno de los brazos del Tren de Aragua. “Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país”, afirmó el persecutor.

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, abordó el megaoperativo que llevó a cabo la PDI y la Fiscalía Sur para desbaratar una facción del Tren de Aragua, tras una millonaria operación de lavado de activos por más de $78 mil millones, uno de los más grandes en la historia del país.

Este procedimiento dejó un saldo de 18 personas detenidas, además de otros dos capturados por delitos fragantes. Entre ellos se encuentra José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander, quien de acuerdo a la indagatoria, fue reclutado por la banda trasnacional para mover dineros. En este marco, se allanó una sucursal situada en calle Agustinas durante la mañana de este martes.

Golpe al Tren de Aragua: cómo operaba el ejecutivo bancario vinculado a millonario lavado de activos

Respecto al rol de Pérez, el fiscal Barros sostuvo que tenía cuentas en diferentes bancos para operar y mover dineros. “El lavado que él hace, o en lo que se vincula, tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular para el Tren de Aragua. No estamos hablando del banco, o que a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos, y a partir de ahí empezaba a operar”, explicó.

El persecutor aseveró que se trata de uno de los mayores lavados de activos en la historia de Chile. “Estamos hablando de una cifra superior a $78 mil millones que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países, y es con lo que estamos trabajando. Efectivamente, es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país”, afirmó.

A lo que añadió: “Esta es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que en el fondo es en el patrimonio. Creemos que detener y detener a los partícipes de este hecho, finalmente ellos lo que hacen es reemplazarlos; pero cuando les pegamos en el negocio, en el giro del negocio que es este, es donde más les va a repercutir”.

El origen de la investigación

Toda esta investigación se origina luego de un quíntuple homicidio cometido por el Tren de Aragua en Lampa en 2024, en el marco de una fiesta en una parcela.

“Ahí se inició una investigación vinculada con la zona sur, dado que se atentó contra una persona que realizaba actividades (delictuales) en la zona sur. A virtud de eso, se llevó adelante una investigación por los delitos de extorsión, en este caso, por contrabando, por asociación ilícita para el lavado activo, por lavado de activos y por asociación criminal”, detalló.

En tanto, Cristián Sepúlveda, jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado Centro de la PDI, comentó que esta célula del Tren de Aragua tiene relación con otros delitos, como obtener ” ganancias propias de actividades relacionadas con la trata de personas con fines de explotación sexual y secuestro (…) No solo extorsiones, sino que también se ocupaba el dinero que se traía desde la migración“.