VIDEO – La desconcertante publicidad navideña de una funeraria de Santiago

25 de Diciembre de 2022

La Funeraria Iván Martínez publicó un video grabado en las afueras en redes sociales, el que fue calificado de insensible por parte de algunos usuarios.

Por El Dínamo

La Funeraria Iván Martínez, que funciona en diversas sedes a lo largo de la ciudad de Santiago, publicó un desconcertante y criticado video en plenas celebraciones de Navidad.

En el registro, que fue publicado en las redes sociales de la empresa fúnebre, se mostró a un grupo de trabajadores en una carroza portando un ataúd. Desde el interior salió una mujer que bailó una coreografía al ritmo del hit navideño “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey.

El video se grabó en las afueras del ingreso principal del Cementerio General, en la comuna de Recoleta.

“Funeraria Iván Martínez les desea una feliz navidad y un prospero año nuevo“, señaló el escrito que acompañó el spot publicitario.

Las críticas por el video

La publicidad de la Funeraria Iván Martínez generó críticas en Instagram, donde se acusó a la empresa de falta de sensibilidad a propósito de las fiestas de fin de año, donde muchas personas recuerdan a los seres queridos que han fallecido.

“Cero empatía más para quienes hemos perdido familia en estas fechas“, señaló un usuario en la red social.

Pese a esto, el registro también tuvo algunos respaldo de quienes se tomaron la coreografía con humor. “¡Yo lo encontré bacán! Y para el funeral de mi papá fueron super profesionales y amables… mi papa tenía un humor negro impresionante y se hubiera reído la verdad“, expresó un cliente de la compañía.

El propietario de la funeraria es Iván Martínez, un reconocido empresario del rubro fúnebre que se expandió a partir de un negocio familiar instalado en la comuna de Puente Alto.