VIDEO – Así fue la primera descarga del Ten Tanker en Nacimiento

6 de Febrero de 2023

Este lunes llegó al país la aeronave DC 10-Air Tanker, con el que se apoyará el combate de los incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país.

En su arribo a Concepción, el presidente Gabriel Boric detalló que el aparato “posee una envergadura de 50 metros y su sistema de tanque puede lanzar una carga completa de retardante en 4 segundos entre los 60 y los 90 metros sobre el nivel del suelo, a una velocidad de 277 km/h. Cuenta con una capacidad total de 36.000 litros por cada carga y que demora tradicionalmente 10 minutos en cargar, pero los bomberos, en particular, de la Compañía de Talcahuano, me han contado que el año 2019, en particular, ellos batieron el récord de velocidad de carga del Ten Tanker y lograron hacerlo en 4 minutos y medio. Y están muy motivados para poder cumplir con este estándar en el combate de incendio que, por cierto, mientras estamos hablando ya está siendo cargado para poder desplegarse en su primera navegación”.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, destacó las cualidades de la aeronave y la primera prioridad que tendrá. “Este avión ayuda a conducir en situaciones difíciles, en condiciones climáticas adversas y en lugares de alta complejidad (…) Reiterar también que las autoridades regionales y el ministro García (MOP) han pedido a la gerencia de incendios de Conaf que la prioridad número 1, en caso que se pueda, sea la parte poniente del incendio llamado Santa Juana, que puede afectar al Gran Concepción”.

Así, el Ten Tanker lanzó su primera descarga en Nacimiento, lo que pudo ser graficado por los vecinos del sector.