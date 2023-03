Gobernación de La Araucanía pone en marcha reconstrucción de viviendas en Purén y Vilcún

16 de Marzo de 2023

El proyecto requerirá una inversión de aproximadamente 2.000 millones de pesos, dentro los cuales el Gobierno Regional aportará 1.000 millones y el otro 50% se obtendrá gracias una donación de las empresas socias del Consejo Minero.

A poco más de un mes del inicio de los incendios que azotaron al sur de nuestro país, el Gobierno Regional de La Araucanía, empresas socias del Consejo Minero -entre ellas, Anglo American- y Desafío Levantemos Chile, dieron inicio a la reconstrucción de viviendas, con la ceremonia de instalación de la primera piedra de las nuevas casas del sector Villa El Bosque, en la comuna de Purén.

Esto, luego que la última semana de febrero comenzara a su vez la construcción en la comuna de Vilcún, que forman parte de la misma alianza.

El gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, agradeció a Desafío Levantemos Chile, a la Municipalidad de Purén y al Consejo Minero por el inicio de la reconstrucción y agregó que “nos llena de alegría estar acá en este momento tan importante y ver una sonrisa en los vecinos. Sabemos que no les vamos a poder devolver todo con esta reconstrucción, que se van a perder recuerdos y momentos que no van a volver, pero sí les vamos a entregar una vivienda digna y definitiva. Esto se logra con voluntades, cuando el sistema público y privado hacen esta alianza y logran trabajar en conjunto. No se trata de quien va a llegar primero con la solución, sino que los vecinos no pueden esperar”.

El proyecto requerirá una inversión de aproximadamente 2.000 millones de pesos, dentro los cuales el Gobierno Regional aportará 1.000 millones y el otro 50% se obtendrá gracias una donación de las empresas socias del Consejo Minero. Las firmas que aportaron económicamente para ir en ayuda de las familias damnificadas fueron Anglo American, Antofagasta Minerals, Barrick, BHP, Collahuasi, Freeport-McMoRan y Minera El Abra, Glencore, minera Sierra Gorda SCM y KGHM Chile, y Teck.

“La minería tiene una relación muy estrecha con el país y por ello siempre hemos estado presente para aportar en distintas catástrofes que hemos debido enfrentar, como industria y como compañía. Creemos que nuestra labor va más allá de generar valor para nuestros accionistas y que también debemos aportar activamente al desarrollo de las comunidades y del país en general”, expresó Patricio Vilaplana, gerente de Desempeño Social Corporativo de Anglo American. Además, agregó que “alianzas sólidas como esta son capaces de generar iniciativas que beneficien a las personas”.

El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, agregó que como sector minero “estamos profundamente felices de poder ayudar a que los vecinos recuperen su sonrisa después de esta tremenda catástrofe. Es una gran noticia para nosotros y nuestras empresas socias, que han decidido venir a dar una mano y ayudar a construir el hogar que, al final del día, es lo que produce mayor alegría en las familias. Lo que nos mueve hoy día es ese sentimiento de ayuda, de solidaridad con el dolor que han sufrido y tratar de aportar para que se logre lo antes posible. Esperamos que de aquí a septiembre podamos celebrar la entrega definitiva de las casas que hoy se empiezan a construir”.

Cada una de las casas contará con aproximadamente 50 m2 y serán una solución definitiva para 50 familias de la región, 44 de ellas de Purén y las otras seis en Vilcún. Serán viviendas de altos estándares de calidad, similar a las 49 casas entregadas en la población Camilo Henriquez de Castro, a menos de un año de la tragedia ocurrida en ese sector. Cabe mencionar que la reconstrucción total de las viviendas en ambas comunas requerirá de un plazo aproximado de siete meses.