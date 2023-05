Siete estudiantes con tuberculosis en La Florida: apoderados reclaman contra el colegio

2 de Mayo de 2023

Los apoderados han reclamado que el protocolo se aplicó al curso que pertenecía la joven con tuberculosis y no a todos los estudiantes.

Compartir

Siete estudiantes del colegio Politécnico Vicente Valdés de La Florida fueron diagnosticados con tuberculosis inactiva luego de realizarse exámenes a inicio del año escolar, pese a que el hecho ocurrió cuando los adolescentes cursaban segundo año medio durante 2022.

Por este motivo, una de las apoderadas, cuyo hijo fue diagnosticado con la enfermedad, indicó a Radio ADN que el protocolo se aplicó al curso que correspondía a la estudiante que inició el brote de tuberculosis y no para todo el establecimiento.

Esta situación ha generado un gran problema, ya que los estudiantes durante tercero medio son divididos en especialidades, por lo que los alumnos que probablemente compartieron con la joven contagiada podrían formar parte de otro curso.

De esta manera, la apoderada agregó que los menores de edad que se encuentran en estudio son quienes tuvieron contacto con la niña durante el año pasado, aunque de este total no todos han podido ser parte del procedimiento, ya que “hay un problema con el Hospital de La Florida, porque hay niños que son isapre y no los quieren atender de acuerdo al protocolo Minsal“.

Pese a que la estudiante que contagió a los demás escolares se encuentra “hospitalizada y ya no forma parte del colegio”, aún no existe claridad si hay más personas contagiadas en el establecimiento, ya que no todos los alumnos han sido testados.