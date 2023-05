“Prefieran dulzores naturales”: experta advierte los riesgos de consumir endulzantes

16 de Mayo de 2023

Los endulzantes no son factores dietéticos esenciales y no tienen valor nutricional.

Compartir

Esta semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que los edulcorantes o endulzantes no sirven para controlar el peso y que su uso prologando puede producir enfermedades como diabetes tipo 2.

“Reemplazar los azúcares libres con endulzantes no ayuda a controlar el peso a largo plazo. Las personas deben considerar otras formas de reducir el consumo de azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, como frutas o alimentos y bebidas sin azúcar”, indicó Francesco Branca, director de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS.

Asimismo, se informó que “los endulzantes no son factores dietéticos esenciales y no tienen valor nutricional. Por ello, las personas deberían reducir la dulzura de la dieta por completo, comenzando temprano en la vida, para mejorar su salud”.

Es necesario señalar que la recomendación de la OMS aplica a toda la población, exceptuando a aquellos que tengan una diabetes preexistente.

En conversación con EL DÍNAMO, Ana Claudia Villarroel, diabetóloga de Clínica Santa María, explicó que “la recomendación que hace la OMS es que sugiere que los edulcorantes sin azúcar no se utilicen como medio para lograr el control de peso o de reducir el riesgo de enfermedades”.

“La relación que se ha visto del uso de edulcorantes con el desarrollo de diabetes se basa en una recomendación proveniente de un estudio observacional, es decir, un estudio que permite una relación entre una conducta que es consumir edulcorantes, y una consecuencia que seria la diabetes, pero estas investigaciones no están diseñados para poder asegurar causalidad, por lo que nos demuestra un problema y una asociación pero no nos asegura que sea causa-consecuencia, en este caso que la diabetes sea causa del edulcorante no calórico“, explicó la experta.

¿Qué producto es aconsejable consumir?

La OMS señaló que los edulcorantes no nutritivos sintéticos más comunes son:

Acesulfamo K

Aspartamo

Asvantamo

Ciclamatos

Neotamo

Sacarina

Sucralosa

Stevia y sus derivados.

En esa línea, la diabetóloga de Clínica Santa María enfatizó: “Todos se pueden ocupar con moderación, teniendo como objetivo que su uso sea una transición a una vida sin la necesidad de edulcorar”.

“Para la sensación dulce, que es tan placentera para el ser humano, es ideal que se prefieran los dulzores naturales como los provenientes de las frutas“, concluyó. Una buena opción en esta caso, son los dátiles, los higos o las ciruelas.